Postales de la asunción de los nuevos diputados La primera incursión legislativa de Ana Olivera luego de 25 años de cargos ejecutivos, la soledad e independencia de Daniel Peña del Partido de la Gente y el aburrimiento de César Vega que, además, se perdió un poco.

Actualizado: 17 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

El sábado comenzó la nueva Legislatura y asumieron los parlamentarios electos en octubre que ocuparan sus banca hasta 2025.

Desde las 13 el Palacio Legislativo estaba convulsionado. Los nuevos legisladores, sus familias, allegados y algunos militantes buscaban cómo ingresar al hemiciclo donde se hacía la ceremonia de Diputados.

Algunos legisladores nuevos como César Vega no tenían ni idea por dónde ingresar. Vega entró por la puerta que da al edificio anexo y los funcionarios le explicaban cómo llegar, mientras él les decía “si te complicó entro por otra puerta”.

Faltando 15 minutos para iniciar la sesión la gente caminaba por los pasillos buscando las escaleras o ascensores que los llevara al primer piso donde se ingresa a la sala. En la fila del ascensor No toquen nada conversó con Ana Olivera, que asumirá como diputada por primera vez luego de una extensa trayectoria en cargos ejecutivos.

“Algo totalmente nuevo, distinto. Soy una persona acostumbrada a estar en cargos ejecutivos durante 25 años. Es asumir lo que se planteó por parte de la fuerza política y trabajar mucho”, afirmó.

A las 14 estaba citada la sesión de la Cámara de Representantes, con la asunción del primer su presidente Martín Lema.

El Senado estaba convocado a las 16.30 para votar las renuncias y luego a las 17 para realizar las promesas para que los senadores queden efectivos en los cargos. Luego a las 19 sesionaba la Asamblea General para dar formalmente el comienzo a la legislatura.

En Diputados, la gran mayoría de legisladores estaban de traje y corbata (con excepción de César Vega y algunos del Frente Ampio), muchas de las mujeres llevaban vestidos y estaban producidas como para una fiesta.

El clima de alegría, pero también había cierto nerviosismo. Los únicos que le bajaron el perfil fueron los legisladores del Frente Amplio que renovaban su banca, no tenían muchos motivos de festejo.

Dentro de los legisladores de la Coalición multicolor el clima era de fiesta: abrazos, conversaciones, risas.

La diputada Nibia Reisch, que renovó su banca del Partido Colorado por Colonia, dijo que tenía mucha emoción. “Cuando realmente siente la vocación de servicio y que el mayor orgullo y honor es representar a los ciudadanos de su departamento, esto realmente es sumamente emotivo”, dijo.

El Partido Colorado es el de mayor renovación: de 13 diputados tiene 9 que son nuevos.

Uno de ellos es Felipe Schipani, que si bien es la primera vez que es electo diputado trabajó con Ope Pasquet en el Parlamento. Además fue unos de los encargado de negociar la candidatura a la Intendencia de Montevideo por la coalición.

Schipani sabe que va a ser una legislatura donde negociar es clave y habló de lo generacional. “Un dato interesante es que hay una nueva generación, la de los treintañeros o de los que ya tenemos 40 y estamos asumiendo responsabilidades en el Parlamento. Eso facilita enormemente, yo tengo conocimiento con muchísimos compañeros que conocí en la militancia estudiantil y hoy son legisladores del Partido Nacional o del Frente Amplio. Eso facilita porque uno va tejiendo a lo largo de los años lazos de confianza”, afirmó.

Daniel Peña es el único diputado que tiene el Partido de la Gente. Él se ubicó con varios integrantes de la coalición. Esta es la quinta vez que Peña es electo diputado pero la primera por un partido que no es el Partido Nacional.

Tiene expectativas que sea una buena legislatura porque dice que se lleva bien con todo el mundo.

“Yo soy generalmente alguien de buenas relaciones, no he tenido inconvenientes. Eso ayuda a nivel parlamentario a tener relaciones con todos los partidos, ser alguien de consulta para muchos compañeros. Hay que intentar ser alguien positivo para la sociedad. Quien entienda la político como algo para sí mismo se equivoca. Es una herramienta que le sirva a la gente”, dijo.

No está claro si Peña va a representar al Partido de la Gente ya que esa colectividad no alcanzó el número de convencionales en ninguno de los departamentos para presentar candidatos a las elecciones departamentales.

Además el diálogo entre Peña y Novick está cortado desde antes de las elecciones.

“Lo dirán los convencionales. Por suerte en este país a los partidos políticos los conforma la ley y dentro de la ley todo. Creo que la vida va a ir transcurriendo por donde tiene que ir y el tiempo dirá”, señaló.

La gran novedad de la Legislatura fue de Cabildo Abierto. Sus diputados estaban eufóricos. Se sacaban fotos, se abrazaban, sonreían todo el tiempo. Hablamos con Martín Sodano, quizá el más mediático por sus declaraciones respecto a el aborto y la agenda de derechos. Mecánico de profesión, está interesado en integrar la Comisión de Asuntos Laborales.

“Tenemos el anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración, nos tenemos que ir enfocando paso a paso en cada cosa. Somos los nuevos, no nos podemos atorar con cosas porque nos van a salir más. A trabajar con claridad”, afirmó.

El diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente, deambulaba por los pasillos solo. Saludaba a sus nuevos colegas y conversaba con los periodistas. Más informal que el resto, de camisa blanca, iba descubriendo con una sonrisa como funcionaba el Parlamento.

Dijo que la sesión le pareció “un poco larga” pero que al final la pudo disfrutar. “Mucho tiempo sentado pero al final no estuvo mal, se me pasó el tiempo. Lo que hay que festejar es la democracia”, afirmó. Agregó que no se sintió solo.

“Elegí sentarme solo, voy a estar solo yo”, adelantó.

Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.