Las ideas que impulsará Lema desde la Presidencia de Diputados Modernizar la legislación, convocar a la participación ciudadana para “legislar entre todos” y seguir lo que hacen otros parlamentos del mundo.

Actualizado: 18 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

El presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, anunció algunas de sus ideas para el período que presidirá la Cámara.

Los presidentes de esta cámara duran un año y luego se elige su sustituto por acuerdos políticos. Es de estilo que en el discurso de asunción los diputados mencionan las principales propuestas que pretenden aplicar en su mandato.

Martín Lema es abogado, tiene 37 años, fue electo diputado en el 2014 por la lista 404 y fue reelecto en 2019. Además es un hombre de confianza del presidente electo Luis Lacalle Pou.

En su discurso de asunción planteó cuatro propuestas concretas para aplicar en este primer año de legislatura, algunas ya redactadas y en proceso de aplicación.

La primera se trata sobre los pedidos de informes que hacen los legisladores a las demás dependencias del Estado. En este asunto, Lema planteó tres acciones.

“Un proyecto de ley que mejora el procedimiento del pedido de informes. Una resolución que vamos a firmar que lo que hace que el presidente de Cámara tome conocimiento de que se está por vencer determinado pedido de informes y pueda a nivel personal interactuar con el Poder Ejecutivo procurando que se dé respuesta. Y una tercera iniciativa que tiene que ver con exigir una clave que antes teníamos los legisladores que aporta mucha transparencia porque se puede estar monitoreando en tiempo real las diferentes obligaciones que se tienen por parte de la administración”, explicó Lema.

Durante la anterior legislatura Lema fue uno de los diputados que realizó más pedidos de informes, un total de 324, de los cuales 185 fueron al Ministerio de Salud Pública, 35 al Mides, 10 al Ministerio de Educación y Cultura. Además en varias oportunidades se quejó de que los pedidos de informes no tuvieron respuesta.

La segunda propuesta es sobre la modernización legislativa. Según Lema, la idea es continuar con un programa que comenzó Luis Lacalle Pou cuando fue presidente de la Cámara en 2011.

“Un programa de modernización legislativa que se va a denominar ‘Promole 20/25’. Modernizar la legislación y generar insumos a través de programas, diagnosticar cuántas leyes en nuestro país están y no se cumplen. Hay leyes que quedaron obsoletas con las que hay que proceder a su derogación. Por otro lado hay leyes que directamente no se cumplen. Queremos que no haya leyes por cumplido, que se acepten las leyes que intenten cumplir con los fines trazados”, afirmó.

La intención de Lema es crear un equipo que esté en contacto con las cátedras de derecho de todas la universidades. Además se propone estudiar leyes que fueron recurridas por inconstitucionales para buscar soluciones alternativas.

El tercer punto es el programa de participación que propone incrementar el contacto con la ciudadanía.

“La primera medida en la que ya estamos trabajando es que los proyectos que presenten los diputados se suban en una plataforma para que la ciudadanía pueda realizar sus aportes. Esos aportes van a estar dirigidos al legislador que realizó la propuesta y a la comisión que va a trabajar en la propuesta”, afirmó.

Adelantó que también se trabaja en el siguiente paso que es que la ciudadanía pueda sugerir proyectos de ley.

Lema dijo que “obviamente las decisiones las toman los legisladores” pero que es importante escuchar las ideas de la gente.

Por último Lema dijo que quiere hacer un seguimiento de las agendas legislativas de otros parlamentos del mundo. La idea es “importar ideas”.

“También nos proponemos generar un mecanismo de seguimiento de agendas legislativas de otros parlamentos del mundo. No podemos tener solamente un parlamento de puertas para adentro o que solamente interactúe con la realidad nacional. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tiene un país como el nuestro”, afirmó.

Los informes serán trimestrales y estarán a cargo de la oficina de Relaciones Internacionales del Poder Legislativo y la Secretaría de Cámara.

Con base en un informe de José Benítez para No toquen nada.