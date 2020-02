Motivo del 41% de homicidios contra menores es desconocido Los homicidios contra niños o adolescentes fueron, en promedio, el 8% de los homicidios totales del año en Uruguay entre los años 2012 y 2018.

26 de febrero de 2020

En el 41% de estos homicidios contra menores, el motivo que figura en el expediente es desconocido. En el 22% el motivo fue violencia intrafamiliar.

Estos datos surgen de un informe de Unicef que relevó expedientes policiales de 2012 a 2018 para obtener información sobre los homicidios cometidos contra niños y adolescentes.

De los 152 menores asesinados desde 2012 a 2018, el 66% tenía entre 13 y 17 años y el 24% entre 0 y 5 años.

Lucía Vernazza, oficial de Protección de la Infancia de Unicef y una de las autoras del informe, dijo que este elevado porcentaje de homicidios a menores de 5 años sorprendió.

“Hay un peso muy fuerte de la violencia intrafamiliar para los más chicos y un peso muy fuerte de la vía pública en los adolescentes. Los adolescentes repiten bastante el patrón de los adultos, es un fenómeno muy masculinizado y las adolescentes que murieron principalmente fue por violencia sexual, violencia de género”, afirmó.

Otro dato que sorprendió, además de la cantidad de homicidios en la franja entre 0 y 5 años, es la cantidad de homicidios a menores que figuraban con “motivo desconocido” (41).

“Creemos que las razones para que el número sea tan elevado son diferentes según la franja etaria. En los más chiquitos a veces la situación es que se encuentra un cuerpo y no se sabe de dónde proviene ni qué pasó. En los adolescentes puede tener que ver con situaciones donde el parte todavía no refleja la investigación judicial. Pero la verdad es que todavía no tenemos una respuesta contundente, sí la constatación de que el número es demasiado elevado si lo comparamos con el de los adultos”, explicó.

Sobre las diferencias entre varones y mujeres, Vernazza dijo que “en criminología es una constatación que los varones siempre son los que más se mueren, cometen más delitos y están más expuestos a situaciones de violencia en la calle. Tiene que ver también con las pautas de socialización de género. Además el homicidio en general se comporta así. Son más los varones que se mueren que las mujeres. Los varones y las mujeres se mueren por causas diferentes. Los varones participan más de conflictos, de conflictos en la calle, de la violencia pública y las mujeres se mueren más por violencia de género dentro de su ámbito familiar o conocido”, afirmó.