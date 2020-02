Almagro estará en la investidura de Luis Lacalle Pou El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y excanciller uruguayo, Luis Almagro, estará en Montevideo para la investidura de Luis Lacalle Pou.

Actualizado: 27 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

La OEA no ha informado si Almagro tiene alguna agenda oficial definida más allá de la investidura.



Almagro viajará a Uruguay después de participar el jueves y viernes en Jamaica en la IV Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA) en la que se busca fomentar el diálogo entre líderes del sector privado y gobiernos del continente sobre energías renovables y seguridad energética, entre otros temas.



La visita a Uruguay se produce justo antes de las elecciones del 20 de marzo para la Secretaría General de la OEA, en las que Almagro se disputa el puesto con la expresidenta de la Asamblea General de la ONU, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; y el embajador de Perú en EE.UU., Hugo de Zela.



El futuro Gobierno de Lacalle Pou ya ha anunciado que apoyará la reelección de Almagro, quien para continuar cinco años más en el cargo necesita el respaldo de 18 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa desde 1962).



Almagro llegó a la OEA en marzo de 2015 aupado por la izquierda uruguaya del expresidente José Mujica y con el aplastante apoyo de 33 de los 34 países del organismo.



Cuando se presentó a la elección, muchos consideraron que sería el "candidato del ALBA", la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una organización que impulsaron los ya fallecidos presidentes de Cuba, Fidel Castro, y Venezuela, Hugo Chávez.



En los pasillos de la OEA, se temía que Almagro fuera a "dinamitar" el organismo desde dentro con políticas favorables a Cuba, Venezuela y Nicaragua.



Sin embargo, después de asumir el poder, se convirtió en una de las voces más críticas con Maduro y en un secretario general atípico que ha tomado polémicas medidas para abordar la crisis en Venezuela, como la recopilación de información para denunciar al Ejecutivo de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).



En setiembre de 2018, Almagro llegó a decir que no debía descartarse la intervención militar para derrocar al "régimen" de Maduro.



Ese posicionamiento hizo que en 2018 el Frente Amplio le expulsara por unanimidad al considerar una "violación grave" las declaraciones del político sobre el uso de la fuerza.



Además de Almagro, a la investidura de Lacalle Pou acudirán líderes internacionales como el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y Chile, Sebastián Piñera.