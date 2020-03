“Llegó la hora de hacerme cargo” Con un discurso de poco más de media hora ante la Asamblea General en el Palacio Legislativo, Luis Lacalle Pou asumió la Presidencia de la República.

Actualizado: 01 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

Lacalle comenzó saludando según marca el protocolo, del que se salió al dirigirse al “expresidente y querido padre”, Luis Alberto Lacalle Herrera. Destacó la continuidad democrática y que Uruguay haya sido nombrado como una de las democracias más plenas del mundo.

“Somos herederos de una larga historia y tenemos la obligación de cuidarla”, dijo al tiempo que se definió como “inquilino del poder”.

Como lo señaló en la campaña electoral, anunció un gobierno que pretende una relación transparente con “sus empleadores”, en referencia al pueblo.

Reconoció que el hecho de que por primera vez el gobierno sea ejercido por una coalición de cinco partidos puede generar “incertidumbre” pero dijo que el cambio se hará con acuerdos y en “diálogo constante con los partidos que no forman parte del gobierno”.

“Si la gente eligió un cambio es para la acción y nos vamos a hacer cargo”, reiteró.

El presidente mencionó que no tiene “complejos refundacionales” y que “no se trata de tierra arrasada”.

“Nos negamos a que esta nueva etapa sea cambiar una mitad por la otra de la sociedad. La unión es lo que nos piden los uruguayos”, afirmó. “Estamos aquí para continuar lo que hizo bien y corregir lo que se hizo mal. Sobre todo para hacer lo que no se supo o no se quiso hacer estos años”, agregó.

Lacalle Pou hizo un diagnóstico de deterioro en la economía, con la pérdida de 50.000 puestos de trabajo y la cifra de desempleo “más alta de los últimos años”. Dijo que hay que mejorar la situación fiscal “muy deteriorada”, con el déficit más alto de los últimos 30 años.

En ese sentido reiteró el “compromiso de manejarse de manera austera” con una “verdadera regla fiscal”.

Entonces, anunció la reunión de este lunes con las jerarquías policiales del país en la Torre Ejecutiva. Allí les dará “instrucciones claras de la estrategia y la táctica para cuidar a la enorme mayoría de los uruguayos que se sienten desprotegidos”.

También dijo que los años de gobiernos del Frente Amplio “han sido de retroceso en la enseñanza” por lo que se impulsará un “cambio en la gobernanza de la educación para hacerla más ágil” y se buscará crear “auténticas comunidades educativas”.

El compromiso, dijo, es que “cada alumno consiga superar debilidades preexistentes”.

Dijo tener el sueño de convertir a Uruguay en un centro internacional de formación en las Tecnología de la Información y la Comunicación. Prometió estimular la radicación de inversiones en el interior.

Prometió dar prioridad a “un plan de vivienda popular recurriendo a todos los mecanismos legales y de construcción que tengamos a nuestro alcance” para atender la situación de los 190.000 uruguayos que viven en asentamientos.

En cuando al Medio Ambiente confirmó la creación del ministerio en la materia. “No podemos mirar al costado cuando nuestro medio ambiente se sigue deteriorando”, dijo.

En el capítulo de las relaciones internacional pidió fortalecer la región y el Mercosur pero logrando la flexibilidad para que cada uno de los socios puede negociar individualmente.

Dijo que como presidente se compromete a “respetar el derecho de todos” y mencionó a quienes viven de su trabajo y quienes lo generan, a hombres y mujeres de diferentes creencias y orientaciones sexuales, a los presos, a quienes tiene miedo, “a quienes no se animan a dejar sus casas solas y a quienes no tienen casa”, a las organizaciones y a quienes “no tiene voz”, a “quienes tienen estrechez en su vejez” y a quienes “ahorran para no tenerla”, a quienes tienen discapacidad y a sus familias.

“Dentro de cinco años podrán evaluar los uruguayos nuestro desempeño. Estamos convencidos de si al final del período los uruguayos son más libres, habremos hecho mejor las cosas. De lo contrario habremos fallado”, dijo el nuevo presidente.

Prometió “trabajar por la libertad en todas sus formas”.

“Nos hemos preparado para este desafío, lo asumimos con conciencia y con mucha confiaza”, señaló. Y finalizó: “Llegó la hora de hacernos cargo, llegó la hora de hacerme cargo. ¡Viva la patria!”