Delgado: “hicimos la transición correctamente” El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que no hubo retrasos en la transición y que es común que algunos directores aún no estén designados.

Actualizado: 02 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

Hubo organismos como Junasa, Dinama, Sistema de Cuidados o ASSE donde las autoridades actuales dijeron que se van a quedar hasta que estén los sustitutos, esto por pedido del ministro.

Delgado dijo que en ASSE no pasó nada y que no son problemas, es algo común. “La transición la hicimos correctamente”, dijo Delgado a No toquen nada.

“Yo tengo la ventaja de haber sido legislador 15 años y en general las autoridades a veces demoran un mes. Así pasó en el período pasado y en el anterior. Hablamos con todos los directores y hasta que no haya nuevas designaciones, quedan los que están”, afirmó.