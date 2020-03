Hablar de “asentamiento cero” sería “utópico” La ministra de Vivienda, Irene Moreira, dijo que se buscarán todos los caminos para construir viviendas.

Actualizado: 03 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

“Buscaremos mejorar la calidad de vida de la población a través de la instrumentación de auténticas políticas nacionales de vivienda. Nuestra prioridad de trabajo se centrará en lograr que todos nuestros compatriotas tengan la posibilidad de acceder a un techo digno”, dijo Moreira.

En diálogo con No toquen nada Moreira reconoció que llegar a todos los que no tienen techo digno no es fácil, por ejemplo en el tema de asentamientos.

“Hay mucha carencia, muchos asentamientos. Yo no quiero decir ‘asentamiento cero’ porque es casi utópico pero sí hacer el mayor esfuerzo posible para disminuir el número grande que hay. Montevideo por su caudal es el principal, luego viene Canelones y el tercero es Artigas. De norte a sur, este a oeste, vamos a trabajar en esa área”, anunció.