Las prioridades del nuevo gobierno en educación Nuevos programas actualizados, más y mejor evaluación y formación universitaria de los docentes: estos son algunos de los focos del Codicen para el período según Adriana Aristimuño, una mujer que tendrá un cargo clave en el Codicen para llevar adelante los cambios que el gobierno quiere en Educación.

Actualizado: 05 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

Aristimuño será la próxima directora sectorial de Planificación Educativa del Codicen. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y tiene un Certificado de Especialización en el tema.

Va estar encargada entre otras cosas, de la formulación y evaluación de las políticas creadas para cumplir los objetivos de la ANEP, de marcar la orientación de los planes y programas de estudio y de hacer seguimiento y evaluación de las actividades educativas de la ANEP.

Aristimuño dijo a No toquen nada que el desafío es mejorar la calidad del aprendizaje en todos los niveles educativos y lograr mayor equidad e inclusión, además de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes.

La jerarca contó algunas prioridades.

"Sabemos que tenemos problemas de abandono y la baja tasa de graduación de la educación media es uan preocupación. También tenemos una línea estratégica muy importante a desarrollar que es el tema docente, mejorar, dignificar la función docente con una cantidad de medidas que tenemos pensadas, no solamente llevar la formación docente a nivel universitario, que es un debe que tiene el país hace mucho tiempo, sino también tomar medidas para mejorar las condiciones de trabajo en los centros educativos, que tengan más autonomía, que tengan espacios curriculares para tomar decisiones ellos, que puedan elaborar proyectos de centro, tener herramientas de gestión buenas, sólidas, estratégicas, también fortalecer a los directores, hoy en día hay muchos reclamos de directores que están solos y no tienen herramientas para resolver", señaló.

El trabajo con los docentes estuvo presente todo el tiempo en lo que dijo Aristimuño a NTN: señaló que el cambio en la propuesta curricular debe ser con ellos y dijo que hay que prestar atención a las herramientas para que continúen su formación.

"Hacer una propuesta curricular más actualizada, más pertinente, más interesante para los chiquilines. Ahí el docente tiene para aportar y para decidir. Es el docente el que sabe del tema, el que sabe enseñar, que se ha formado para eso. Tenemos una maravilla como es el Plan Ceibal que ha hecho mucho por el sistema pero todavía está como desacoplado del sistema, hay muchos docentes que no lo utilizan, no conocen todos los recursos que aporta el Ceibal, obviamente porque de repente en la formación inicial no tuvo la oportunidad de conocerlo. Ahí hay mucho para hacer por el docente, para que tenga herramientas para mejorar esos aprendizajes. Ha habido muy poco en los últimso años de darle oportunidad a los docentes de formarse. Tuvimos hace unos días una reunión con docentes y nos decían: ¿por qué no aprovechamos la educación a distancia para formar docentes en el interior? Hay mucha gente que quiere mejorar y que de repente hace 10 años que recibió la última inspección. ¿Cómo es la manera de mejorar si no tenés a nadie que te esté indicando cosas para mejorar tu docencia?", dijo.

El presidente dijo el 1° de marzo que habrá un cambio de gobernanza, afirmó lo que el borrador de la Luc tiene más allá de la discusión aún pendiente con el PC que pretende una redacción diferente que cuide la autonomía del Codicen con respecto al MEC.

Aristimuño habló además de mejorar la gobernanza pero también de eliminar la burocracia que se ha ido generando.

"Una línea de trabajo, obvia y conocida, que es la gobernanza, pero la gobernanza al servicio de lo anterior, es decir, tratar de que el sistema sea más eficiente, que se tomen las decisiones en tiempos adecuados y oportunos, eliminar mucha burocracia que se ha ido creando en las sucesivas administraciones y eso también implica un trabajo en sí mismo para facilitar los procesos en todo el sistema", señaló.

La autonomía

Lacalle dijo que habrá un cambio de gobernanza yafirmó lo que el borrador de la Ley de Urgente Consideración tiene más allá de la discusión aún pendiente con el Partido Colorado que pretende una redacción diferente que cuide la autonomía del Codicen con respecto al Ministerio de Educación.

En rueda de prensa después del acto, Pablo Da Silveira habló de la autonomía de los entes de la educación.

"Algo que ya pasa por suerte en Uruguay desde hace mucho con la economía. Hay un Ministerio de Economía, hay un Banco Central que es autónomo, hay un Banco República que es autónomo, está OPP, pero todos esperamos que esos órganos funcionen en coherencia, impulsen una línea de acción que sea consistente, y nadie cree que por hacer eso el Ministerio de Economía está avasallando la autonomía del Banco Central o del Banco República. Hay mucho espacio para hacerlo respetando estrictamente la autonomía. Miren, cuando yo era joven me manifestaba en la calle, a fines de la dictadura, peleando por la autonomía de la educación y por la autonomía universitaria, no voy a ser yo el que va a ir en contra de eso, se los aseguro", dijo el ministro.

También se refirió a esto Robert Silva, próximo presidente del Codicen, que criticó a los que harán movilizaciones por la eventual pérdida de autonomía.

"Le pregunto de qué perdida de autonomía hablamos si todavía no hay un proyecto de Ley de Urgente Consideración presentado. Hubo un borrador que se presentó y estamos lejos aún del proyecto definitivo. Yo les quiero decir con total claridad: miren, muchos de los que se rasgaron las vestiduras hablando de autonomía, permitieron que vulneraciones de la autonomía existieran. Nosotros aquí llegamos a defender la autonomía, pero defender la autonomía no debe implicar nunca trabajar de espaldas y no escuchando a otras entidades de la educación", dijo.