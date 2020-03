Gobierno no encontró “la fórmula” para atender a los trabajadores con hijos en casa La suspensión de clases es una complicación extra para aquellos trabajadores que no pueden cumplir sus tareas desde casa. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, reconoció que el gobierno no encontró una fórmula para atender el problema.

Actualizado: 20 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

Pablo Mieres (Presidencia)