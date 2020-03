Las preguntas para implementar una cuarentena obligatoria La médica epidemióloga Lucía Alonso planteó en No toquen nada qué aspectos deberían tomarse en cuenta para adoptar una medida de cuarentena obligatoria. El tiempo en el que se debe mantener la medida y las formas de asegurar el acceso de la población a bienes básicos, son los principales.

Actualizado: 23 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

Alonso consideró que para tomar una decisión de cuarentena general se debe analizar su impacto a corto, mediano y largo plazo.

“Es evidente que si tomo esa medida tengo que crear mecanismos para que la gente pueda acceder a medicamentos, alimentos. Si no hay transporte, ¿los trabajadores de la salud cómo van a ir a los hospitales? En lo económico ni qué hablar, es un impacto indirecto que cualquier medida restrictiva debe tener en cuenta”, dijo Alonso en No toquen nada.

Luego aparece por cuánto tiempo se puede sostener la medida para lograr el impacto de frenar el avance de un virus, en este caso el Covid-19.

“¿Cuándo la implemento y por cuánto tiempo? Si va a necesitarse un cierre de 90 días, ¿puedo implementarlo? Todas esas preguntas son las que se hacen para decidir si se hace”, afirmó.

Distanciamiento social

La médica epidemióloga dijo que “el distanciamiento físico es la única respuesta que tenemos hoy” ante un fenómeno del que se conoce poco.

Pero una medida como esa no necesariamente significa no poder realizar actividades al aire libre.

“Pedirle a la gente que restrinja el movimiento dentro de lo razonable, no necesariamente implica que no pueda salir a correr, si cumple los preceptos que estén incluidos en el distanciamiento. No puedo ir a correr al parque si está lleno de gente y voy a hacer una 10K. Lo que sí puedo hacer es correr solo y mantener la distancia con otras personas”, explicó.

“Lo que estamos pidiendo es que la gente joven sana, que es la que transmite la enfermedad a las personas ancianas y las que tienen comorbilidades, por ejemplo la diabetes o el cáncer, no tenga contacto con esas personas mientras este evento transcurre. Eso es crítico”, remarcó.