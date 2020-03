“Este virus no está en el aire, se transmite por las personas” Distintos expertos coincidieron en que el coronavirus "no se transmite por el aire, se transmite en contacto estrecho con personas enfermas".

Actualizado: 30 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

¿El virus está en el aire?

La OMS sigue defendiendo que “el virus causante de la Covid-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire”. Estas gotas —lanzadas por una persona infectada al toser, al respirar o al hablar— aterrizan rápidamente sobre los objetos del entorno, donde son rebañadas con las manos por otras personas, que se contagian al tocarse los ojos, la nariz o la boca. Ese mecanismo y la posibilidad de inhalar al vuelo una gota recién lanzada justifican las principales recomendaciones sanitarias: lavarse las manos frecuentemente, toser en el codo, no tocarse la cara y mantenerse a una distancia de entre uno y dos metros de otras personas.

Un equipo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU advierte de que el nuevo coronavirus permanece tres horas suspendido en el aire, cuatro horas en el cobre de las monedas, un día entero en el cartón y de dos a tres días en el plástico o en el acero inoxidable de un grifo. El trabajo, cuyos resultados preliminares se divulgaron hace unos días, se acaba de publicar en la revista The New England Journal of Medicine.

El doctor e infectólogo Eduardo Savio dijo en Canal 10 que lo que le preocupa más "es que en el aire puede quedar hasta dos o tres horas". "Me importa mucho para el ambiente mío, el hospitalario".

A las palabras de Savio se suman videos del Sindicato Anestésico Quirúrgico con falta de rigor científico.

Algunos expertos, como el epidemiólogo británico Paul Hunter, piden cautela a la hora de interpretar el tiempo que pasa el nuevo coronavirus suspendido en el aire. Los científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE UU utilizaron un nebulizador para generar aerosoles —partículas diminutas suspendidas en el aire— del virus, pero Hunter insiste en que en el mundo real el patógeno viaja en gotas de mayor tamaño. “Las gotas caen del aire con bastante rapidez comparadas con los aerosoles, así que el riesgo sigue siendo permanecer a aproximadamente un metro de una persona infectada o tocar superficies donde hayan caído las gotas”, explicó Hunter, de la Universidad de Anglia Oriental (Reino Unido), al portal especializado Science Media Centre.

La Doctora en Infectología de la Universidad Paris Diderot, Francia, Licenciada en Bioquímica en la Facultad de Ciencias y Magister en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias, Lucía Carrau, dijo que "ese tipo de mensajes" como el que dio Savio "son bien críticos".

"Los científicos que hicieron el trabajo usaron un nebulizador especial, yo lo leo y entiendo que es un procedimiento muy particular que se pueda generar condiciones en hospital. Si lo levanta otra persona dice 'entonces el virus está en el aire, lo respiro', y eso no es así. Hay que ser muy prudente y cauteloso con el manejo de la información y cómo se plantea", señaló.

La médica epidemióloga Lucía Alonso, docente del departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Udelar,, dijo que se puede salir al sol porque el virus "no se transmite por el aire, se transmite en contacto estrecho con personas enfermas".

"Si salgo a un lugar público, caminar, dar una vuelta, si no interactúo con números grandes de personas, y sobre todo con personas enfermas, eso no es romper el distanciamiento social. El distanciamiento social tiene una cierta lógica y límite. No vamos a ir a la plaza llena de niños. Se necesita contemplar todos los aspectos de la salud, no solo el cuerpo, obviamente no van a poner en riesgo a la población, los niños no son una bomba atómica caminando, tienen que manejarse con criterio y con sentido común", agregó.

El doctor en biología Gianfranco Grompone afirmó que "este virus no está en el aire, se transmite por las personas". "Los agentes, los vectores son las personas. No está en el aire. Si uno ventila bien el lugar donde está, no lo ventila por este virus, lo ventila por todos los virus que nos afectan en invierno", dijo.