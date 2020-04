Austria presenta su plan de levantamiento de medidas contra la pandemia Austria presentó este lunes su plan de suavización de las restricciones impuestas hace tres semanas contra la epidemia de coronavirus, que empezará a mediados de abril con la reapertura de los pequeños comercios.

Actualizado: 06 de abril de 2020 — Por: Redacción 180

El país, de 8,8 millones de habitantes, considera que ha "allanado la curva" de nuevas infecciones, que presentan una progresión diaria de menos del 2%, mientras que a mediados de marzo era del 40%, según el ministro de salud, Rudolf Anschober.

En el país se contabilizaron 12.058 casos de COVID-19 y 204 fallecidos. Este lunes, alrededor de 1.000 enfermos seguían hospitalizados.

Según el programa, los pequeños comercios reabrirán el 14 de abril, el resto de tiendas, a principios de mayo y los restaurantes, dos semanas después.

Las medidas de confinamiento seguirán en vigor hasta finales de abril, y los austriacos solo podrán salir de casa para lo esencial (comprar, hacer ejercicio o ir a trabajar).

Las escuelas permanecerán cerradas hasta mediados de mayo y las universidades acabarán el curso con clases en línea, explicó el gobierno.

Por último, los museos y salas de conciertos no abrirán hasta julio, como muy pronto. Las manifestaciones culturales también estarán prohibidas hasta entonces.

El ejecutivo no precisó en qué medida se permitirán los viajes internacionales, pero este fin de semana el canciller, Sebastian Kurz, dio una pista: "hasta que no haya una vacuna o medicina eficaz, esta enfermedad nos acompañará y no habrá libertad de viajar tal y como la conocíamos", advirtió.