Pasajeros del crucero contaminado con covid-19 partieron a Australia

Alrededor de 110 australianos y neozelandeses del buque que llevaba a más de 200 personas, de las cuales 128 dieron positivo en pruebas de covid-19 según la naviera propietaria de la embarcación, ya están camino a sus hogares en un vuelo que durará más de 12 horas.

"Se arrodilló, le dio beso a nuestra tierra y se fue. Ahora sí, todos a bordo del avión", tuiteó el canciller Ernesto Talvi minutos antes del despegue, junto al video del último pasajero que abordó la nave realizando ese simbólico gesto de agradecimiento.

Se arrodilló, le dio beso a nuestra tierra y se fue. Ahora sí, todos a bordo del avión, a nuestros queridos amigos australianos y neozelandeses les decimos: muy buen viaje y hasta muy pronto. Safe travels! Hope to see you back soon!

🇺🇾 🤝 🇦🇺 🇳🇿 pic.twitter.com/A0wAXK4kgS