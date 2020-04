Cine nacional para acompañar la cuarentena Desde la semana pasada en Vera+ se pueden ver decenas de películas nacionales de manera gratuita.

Actualizado: 14 de abril de 2020 — Por: Mauricio Erramuspe

La oferta de “Nuestro cine en casa” hasta este fin de semana tenía un catálogo de 30 títulos de ficción y otros 30 de documentales pero en los próximos días se sumarán más de cien títulos que quedarán disponibles mientras dure la emergencia sanitaria.

Películas ya clásicas del cine nacional como 25 Watts, Acné, El Baño del Papa o Mal día para pescar, se suman a otras más recientes como Mr Kapplan, Así habló el cambista o Relocos y repasados.

“Nuestro cine en casa” es una iniciativa de la Asociación de Productores y Realizadores del Uruguay (Asoprod), con el apoyo del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU), Antel y la Intendencia de Montevideo.

Que el catálogo fuera variado era una de las prioridades que tenían los impulsores de esta idea. Además, se trata de una larga aspiración de la gremial de productores: tener un catálogo en línea, ordenado que recorra todas las aristas del cine nacional.

Lucía Gaviglio, integrante de Asoprod, le contó a No toquen nada que si bien la idea venía de hace varios años, estos días pudieron concretarla en tiempo récord, movilizados por el interés de acompañar la convocatoria a quedarse en casa.

“Logramos implementar un proyecto que naturalmente debería llevar mucho tiempo en apenas unos días para poder acompañar en definitiva un contexto en el que la gente está dentro de su casa y la única forma que tiene de vincularse con contenidos culturales es a través de plataformas o de televisión de aire”, dijo Gaviglio.

Entre los títulos que pronto se incorporarán están El viaje hacia el mar, Los tiburones y El campeón del mundo. Estas películas están resolviendo contratos anteriores para poder participar de esta plataforma.

La productora reconoció que está sobre la mesa la discusión sobre la gratuidad en el acceso a estas producciones pero que los realizadores se convencieron rápidamente de la oportunidad de acompañar con cine nacional este momento tan raro que vive el país y el mundo.

Además es un medio de alcanzar públicos que no tienen tanto contacto con el cine nacional.

“Es una oportunidad de poder acercanos a un público que tal vez no se vincula naturalmente con nuestras producciones, porque no tienen acceso porque ellos no tienen acceso a nuestras películas o porque nosotros no tenemos acceso a ellos. Creo que estar en una plataforma de esta manera sí nos da esa oportunidad increíble de tener ese vínculo muhco más democrático y accesible. Esperamos que la gente se sorprenda, de repente encontrarse con cosas un poco para todos los gustos. Hay dramas, hay comedias, hay thrillers, hay cine familiar, hay películas multipremiadas internacionalmente y películas muy enraizadas en nuestra historia, documentales que han usado docentes de historia en el liceo para acompañar los programas. Es super variado y es interesante esto de tenerlo todo junto y poder ver esa variedad”, afirmó la integrante de Asoprod.

Entre los documentales se puede destacar a Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas, La sociedad de la nieve, Amigo lindo del Alma (estrenada el año pasado en cines), Wilson, La Matinée o Tus padres volverán.