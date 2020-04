Un homenaje de los músicos uruguayos y Magnolio Sala a Alfredo Zitarrosa Magnolio Sala presentó una versión de "Adagio a mi país", de Alfredo Zitarrosa, con la participación de diversos múisicos uruguayos.

Maxi Pérez, productor del video, contó en Más Temprano Que Tarde (Espectador 810) que fue un trabajo que llevó alrededor de 15 días entre producción, selección de material y edición.

Los músicos que participaron son Alejandro Balbis, Lea Ben Sasson, Emiliano Brancciari, Tabaré Cardozo, Mario Carrero, Maia Castro, Julio Cobelli, Diego González, Nico Grandal, Fede Lima, Edú “Pitufo” Lombardo, Davich Mattioli, Guzmán Mendaro, Emiliano Muñoz, Jorge Nasser, Tabaré Rivero, “Poly” Rodríguez, Luciano Supervielle y Agustín Amuedo.

La canción "no tiene banderas ni cuestiones políticas, Alfredo está por encima de todo eso", dijo el productor.

"Es un momento complicado para todos los músicos y teníamos el objetivo de unirlos", agregó.

"La canción de por sí es triste, me hace llorar siempre, pero termino de escucharla y me sale un 'vamo arriba'. Me genera tristeza pero al mismo tiempo optimismo, ganas, apretás los puños y decís 'vamos'", contó Maxi.

En solo dos días el video superó el millón de visitas en las diferentes redes sociales de Magnolio Sala.