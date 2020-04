Lacalle Pou y las patalogías que no tienen atención por el covid: “en eso estamos” El presidente Luis Lacalle Pou volvió a admitir este miércoles que buena parte del sistema de salud no está funcionando y eso genera perjuicios. También dijo que no se debería cobrar por las vacunaciones y tests a domicilio.

Actualizado: 23 de abril de 2020 — Por: Redacción 180

Luis Lacalle Pou (Presidencia)