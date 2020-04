Clases presenciales: “No vamos a dar el año por perdido” El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer que 642 escuelas rurales están abiertas pero no manejó cantidad ni porcentaje de alumnos que están yendo. Señaló que no hay una fecha aún de regreso para el resto de la educación.

Actualizado: 30 de abril de 2020 — Por: Redacción 180

“No tiramos la toalla. Me parece que no nos podemos dar por vencidos, lo que habrá son menos vacaciones. Los niños que escuchen esto no van a estar muy contentos pero no vamos a dar el año por perdido. Y si llegamos a una situación extrema de que hasta setiembre o más adelante, no creo que sea el caso, se da esa circunstancia; habrá menos vacaciones”, adelantó.

Se empezó a testear a los trabajadores de la construcción y el presidente dijo que el sábado estará el resultado de 400 pruebas. Además anunció que se podrá dar nuevos pasos después de conocer el resultado.

“Tenemos un protocolo ya hecho, homologado por el grupo de técnicos que estamos esperando el resultado de la construcción para a partir del lunes empezar a liberar distintas oficinas públicas”, afirmó.

Lacalle Pou dijo que el modelo de Uruguay toma las mejores prácticas de varios países.

“Por eso nuestro modelo evolutivo, a la uruguaya, toma las mejores de los distintos países”, dijo.