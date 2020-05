“Un mes de postergación de cirugías coordinadas no genera un impacto tan negativo” Las preocupaciones del presidente Luis Lacalle Pou por los problemas que se generaron en la atención de los pacientes por las medidas Covid son las de un hombre que no es experto en salud, según dijo el presidente de la Junasa, Luis González Machado, a No toquen nada.

Actualizado: 20 de mayo de 2020 — Por: Redacción 180

Luis González Machado (Ricardo Antúnez / adhocFOTOS)