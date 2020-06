El decreto que no cumplió Lacalle Pou tras estar en contacto con un caso de Covid 19 El presidente Luis Lacalle Pou no respetó un decreto que lo obligaba a permanecer 14 días en cuarentena por haber estado en contacto directo con un caso de Covid 19. Además, no se hizo el test en el plazo recomendado por la Dirección General de la Salud.

Actualizado: 02 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

Luis Lacalle Pou en Rivera (Presidencia)