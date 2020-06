Una no interpelación con la “criatura ya nacida” A las siete de la mañana terminó la interpelación a cuatro ministros del gobierno por la instalación de la planta UPM 2 y la del Ferrocarril Central.

Actualizado: 04 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

Fue una interpelación donde los debates se dieron entre los ministros del gobierno y el Frente Amplio, en especial con Luis Alberto Heber, ministro de Transporte y Obras Públicas, a quien le reprocharon su tono y sus formas.

La interpelación fue convocada por el diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche; la de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira; el de Industria, Omar Paganini; y el de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, respondieron las preguntas del miembro interpelante con cuestionamientos al gobierno anterior.

El interpelante Eduardo Lust, comenzó su intervención y ya marcó el tono de no interpelación.

“Soy consciente de que los ministros presentes no redactaron ni suscribieron este contrato. Algunas preguntas tal vez no me las puedan contestar”, afirmó.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, comenzó a dar las respuestas a Lust, cuestionando la negociación del gobierno anterior con UPM. Según ella, la administración de Tabaré Vázquez fue incapaz de generar un modelo de crecimiento económico que no dependiera de la empresa finlandesa.

“El gobierno anterior no llevó adelante una negociación balanceada. La realidad es que la administración que culminó hace unos tres meses tuvo como única agenda de desarrollo a la empresa, a la inversión, UPM”, sostuvo.

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Irene Moreira dejó claro que no era ella quien tenía que responder algunas consultas.

“Aquí deberían estar otros cuatro ministros pero obviamente es imposible realizarlo. Nosotros tomamos esta criatura ya nacida”, dijo.

Con base en la cobertura de José Benítez, para No toquen nada.