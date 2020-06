Fiscal de Corte advierte sobre filtraciones porque efectan el resultado de las causas El fiscal de Corte Jorge Díaz cuestionó las filtraciones a la prensa después de que se hicieran públicos los detalles de amenazas a la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero.

Actualizado: 15 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

“La filtración del contenido de las investigaciones criminales afecta o puede afectar su resultado. Por esa razón las investigaciones son legalmente reservadas y las filtraciones deben ser evitadas por quienes tenemos la responsabilidad de llevarlas adelante”, tuiteó Díaz.

Los medios de comunicación masivos llegaron a las puertas de la justicia penal para quedarse. Sea por razones de interés público, de mercado o de ambas, las noticias criminales y su investigación ocupan cada vez más espacio en los medios. — Jorge Diaz (@jdiazalmeida) June 14, 2020

El fiscal de Corte se refirió a las filtraciones en general que se están dando y dijo que apunta a los operadores de la Justicia que son “infieles” y no a los medios porque no puede negar que los periodistas publiquen la información que obtienen.

La semana pasada la fiscal Mirta Morales habló en No toquen nada de las filtraciones que se dieron en el caso de los tres marinos asesinados. Por ejemplo de las fotos de los cuerpos.

La magistrada advirtió que si bien la prensa en Uruguay suele ser muy respetuosa, hay una tendencia en la que “cada vez más” se está cruzando “una línea sin sentido”.

“Como ciudadanos, ¿qué les queda de ver eso (la foto de los cuerpos)? ¿Les provoca más capacidad para ser mejores ciudadanos mañana o no agrega nada? Para mí no agrega nada, destruye”, afirmó.

Morales dijo que se va a investigar qué pasó en este caso pero habló de las filtraciones en general y cómo complican el trabajo. Dio el ejemplo del allanamiento en el caso del sospechoso del asesinato de los marino, donde las cámaras llegaron antes que los policías cuando todo el operativo se dio en 15 minutos.

los canales se enteraron de un allanamiento que la fiscal había solicitado por vía electrónica, ante un dato que le pasó la policía. El procedimiento se resolvió en 15 minutos pero al llegar al lugar donde se presumía que estaban las armas robadas en la base naval, había cámaras de televisión.

“Cuando el propio juez manda un mensaje diciéndome que estaba autorizada, para no demorar se lo aviso a la Policía (...) me llaman y me dicen que estaba lleno de cámaras”, señaló.

“No lo podés creer. ¡Cómo un allanamiento puede ser televisado! No porque haya nada que ocultar, el tema es cómo se filtra esa información y cómo puede perjudicarnos. Ponele que no hubiéramos encontrado el arma y el dato fuera bueno, entonces alertás todo lo que está atrás de la investigación sin sentido alguno. No estoy atentando contra la libertad de expresión ni la transparencia de la información. No podemos hacernos trampas al solitario. Si las cosas se hacen bien no hay nada que ocultar, solo que debe ser mostrada a un tiempo justo. Si no, es como que le estoy avisando a alguien en horario central que vamos a hacer un allanamiento”, afirmó la fiscal.