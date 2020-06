Fiscal cuestiona que se hable de “venganza” en su fallo por asesinato de 1972 El procesamiento con prisión del militar Leonardo Vidal, por un asesinato en 1972, tuvo repercusiones en el Poder Ejecutivo y Legislativo. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que él y el presidente “están muy preocupados”. El Frente Amplio salió al cruce y pidió rectificación.

Actualizado: 17 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

Este martes, el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, se sumó a las críticas al fallo desde el oficialismo.

“¿Es el Estado de Derecho que queremos? ¿Los legisladores podemos permanecer callados con un silencio cómplice, permitiendo sumisamente esta clara persecución de venganza que nada tiene que ver con la justicia? No. No nos quedaremos callados, deberemos estudiar, analizar y modificar las leyes, organismos e institutos que consienten este tipo de atropellos y violaciones a los Derechos Humanos”, afirmó.

El fiscal en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a No toquen nada que no iba a hacer consideraciones políticas, que su labor es la de un operador judicial que aplica la Ley y la Constitución.

“El personal militar tiene varias opciones. Una es correrlo. Eran 15. Una persona esposada, ¿cuánto puede correr para alcanzarlo? Nada. Puede hacer disparos al aire, dirigido a la persona pero al aire. Eso ya puede ser un delito que podría pensarse que podría estar amparado en la obediencia debida. Tercero, podría haber tirado a zonas no vitales. Se elige la cuarta opción: dispararle al cuerpo y se da muerte a la persona”, afirmó.

El ministro de Defensa dijo en Canal 12 que es un caso particular porque no se analizó el contexto.

“Cuéntenme si un soldado tiene capacidad tiene capacidad de decirle a un oficial que no cumple con su orden. O decirle que va a consultar a Jiménez de Aréchaga antes de cumplir con la orden. ¿Le parece que es posible? No es posible, no es real. Un soldado raso en pleno estado de guerra interno le dice a un oficial que va a consultar a la Facultad de Derecho antes de cumplir la orden… es irreal”, afirmó.

Para el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, el pedido de imputación de homicidio se basa en que Vidal pudo haber elegido otras opciones para capturar a Berreta.

Perciballe sostiene que hubo una desproporcionalidad absoluta en los medios empleados para la detención.

“Toda crítica hacia un fallo judicial o hacia la Fiscalía no debe llamarnos la atención. Ahora si se dice que hay venganza, en eso sí no estoy en nada de acuerdo. Acá lo que hay es el cumplimiento más estricto de la función, de la ley y de la Constitución. La persona que está procesada tuvo todas las herramientas jurídicas para defenderse y de hecho lo hizo”, afirmó.