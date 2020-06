Lo que teme Trump de un libro de un exasesor En su libro "The Room Where It Happened", a publicarse el martes, John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, retrata a un presidente mal aconsejado, fascinado por los autócratas y obsesionado con su reelección, incluso a riesgo de poner en peligro a Estados Unidos.

Actualizado: 18 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

Trump y Bolton juntos en 2018 (AFP)