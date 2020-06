Trump no descarta reunirse con Maduro y no confía totalmente en Guaidó El presidente Donald Trump podría considerar reunirse con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y no confiaría plenamente en Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

Donald Trump (AFP)