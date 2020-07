Johnny Depp afirma que estaba demasiado drogado para pegar a su ex El actor estadounidense Johnny Depp explicó el jueves, tercer día de su juicio en Londres por difamación contra el tabloide británico The Sun, que mientras estuvo casado con Amber Heard se drogaba tanto que "no estaba en condiciones" de lastimarla.

Actualizado: 09 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

Amber Heard y Johnny Depp en 2015 (AFP)