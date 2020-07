Calificación con nota o comentario quedará a criterio de docentes La Inspección Técnica de Primaria sugirió que los docentes dejen de lado la calificación numérica para evaluar a los alumnos y pasen a la evaluación por conceptos.

Actualizado: 15 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

Estaba previsto que esta sugerencia se materializara en el carné de calificaciones de mayo-junio.

Olga de las Heras, consejera del Consejo de Educación Inicial y Primaria, dijo en No toquen nada que esto queda a criterio de los maestros.

“Es un año en el que no va a haber repeticiones, lo vamos a seguir prolongando si es necesario para algunos alumnos al año siguiente. Esto hace que no vayamos a tener un año lectivo común de marzo a diciembre. Va a haber una prolongación, en marzo o abril seguiremos con algunos contenidos que el alumno no pudo lograr en esta etapa”, explicó.

En ese sentido, se comunicó esta flexibilidad.

“El tem es que se ha dado flexibilidad a la centros educativos, a los maestros, que sean autónomos en la decisiones que toman. Tienen lineamientos pedagógicos, lineamientos generales pero cada contexto es diferente”, agregó.

De las Heras explicó que hay maestros que han maestros que llegaron a un nivel de ponderación del alumno que les permite calificarlos con una nota. Pero otro en los que no. Por eso se optó por la flexibilidad.