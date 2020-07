“El mensaje hoy es que cada uno apriete las marcas” para continuar con la apertura El presidente Luis Lacalle Pou habló sobre el covid 19 y dijo este fin de semana que la estrategia es más apertura.

Actualizado: 20 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

“Decíamos que debían haber 8.600 contagiados al mismo tiempo para superar la capacidad locativa de tratamiento intensivo. Cuando comenzamos a abrir actividades, no hubo ningún efecto negativo. No se propagó, no llegó el virus a los centros educativos. La apertura naturalmente puede hacer que haya más contagios. Esa es una opción que hemos hecho, ir abriendo la sociedad. Imagínense si hoy estuvieramos confinados como el primer día, no sería sostenible la vida de los uruguayos”, dijo el presidente.

“Esto tiene sus riesgos pero si nos cuidamos tenemos menos riesgos”, agregó.

Actualmente, por Covid, hay tres personas internadas en CTI y ninguna en cuidados intermedios. Son 99 las personas que están cursando la enfermedad:

63 en Montevideo.

12 en 33.

8 en Cerro Largo.

7 en Canelones.

3 en Tacuarembó.

2 en Maldonado.

2 en Rocha.

2 en Artigas.

Ayer se hicieron 1262 test, hubo 10 positivos. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se hicieron 86.616.

También desde que se declaró la emergencia hubo 175 positivos en el personal de salud: 147 se recuperaron, hay 27 activos y uno falleció.

Lacalle Pou habló sobre los brotes generados en los centros de salud. “Fíjense que no es el único país donde ,los rebrotes se generan en centros de salud y ahí es donde se propaga. Hay que ser muy cuidadoso en la frontera y ahora en los centros de salud”, afirmó.

El presidente dijo que le preocupa el transporte colectivo, en horas pico y quiere ver si pueden hacer algo. “Estamos pidiendo distanciamiento y muchas veces en horarios pico el transporte público va con mucha gente. Ahí hay una preocupación”, señaló.

“El mensaje hoy es que cada uno apriete las marcas, que haga sus actividades con el tapabocas, distanciamiento. Si hacemos eso no hay necesidad por ahora de volver atrás”, afirmó.