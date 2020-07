Lust propone destituir al fiscal Díaz y Lacalle responderá cuando lo estime “oportuno” Luis Lacalle Pou habló este martes sobre el planteo de dos legisladores de Cabildo Abierto de destituir al fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Actualizado: 22 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

El presidente dijo que analizarán el tema con tiempo y no contestó las amenazas del legislador de Cabildo Abierto Eduardo Lust, que dijo que su partido debería abandonar la coalición si no se remueve al fiscal.

Lacalle Pou no puede destituirlo pero Lust dice que puede.

Al presidente le preguntaron por el tema en la conferencia de prensa de este martes. Mientras le preguntaban bromeó con Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública que es de Cabildo Abierto: lo tocó y le dijo “te lo dejo a vos”.

Luego señaló que cualquier legislador puede hacer planteos pero el gobierno se va a expedir cuando lo estime conveniente.

“Nosotros vamos a responder cuando lo estimemos oportuno y necesario. Tenemos por costumbre no reaccionar, accionar. Nos marcamos nuestros propios tiempos, con prudencia, con paciencia”, afirmó.

El fiscal de Corte Jorge Díaz ordenó una investigación administrativa a la fiscal de Carmelo Natalia Charquero que, junto a su colega Paola Nebot, archivó el caso del exintendente de Colonia, Carlos Moreira, a propósito del presunto pedido de favores sexuales a cambio de pasantías.

Charquero participó del archivo en segunda instancia (ya había sido archivada en primera instancia por la Fiscalía Departamental de Colonia, el 3 de febrero).

La investigación administrativa contra la fiscal es para saber si tenía que haberse apartado de la causa por su vinculación personal con Carlos Moreira específicamente.

No está en duda el archivo de la causa.

Cuando se conoció la noticia del archivo de Nebot y Charquero, circularon en la prensa y en las redes sociales datos que la ubican en el equipo de seguridad de Luis Lacalle Pou junto a Moreira en 2014, con adhesión activa a la candidatura del actual presidente en 2019. La diaria publicó ayer que ambos padres de Charquero tienen cargos de confianza en el gobierno).

El legislador de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, había dicho en el programa En Perspectiva que su partido debería analizar irse de la coalición si no se echa a Díaz.

Lust explicó esta mañana en Doble Click, de Del Sol, cuál podría ser para él la solución jurídica en caso de que el presidente Lacalle Pou decida apoyar la decisión de Cabildo Abierto de destituir al fiscal Díaz.

“Si el presidente acompañara esta idea nuestra, hay que esperar qué resuelve, debería destituir al doctor Díaz. La Constitución le permite removerlo del cargo sin cargo, sin venia, nombrar un fiscal adjunto subrogante, enviar la venia y en lugar del procedimiento que establece la ley de que se vote en Cámara y que no estén los tres quintos, enviar la venia y no promover que se vote en Cámara”, explicó.

Consultado sobre la necesidad de promover el acuerdo político para que no se vote en Cámara, extremo que hoy parece improbable, dijo: “si usted dice vamos a votar este tema y la mayoría de los legisladores vota para que no se vote, no se vota”.

Lust esta mañana bajó el tono de su advertencia de irse de la coalición. Dijo que era una opinión personal.

El presidente fue consultado por este tema y sobre si ve riesgos para la coalición.

“No. Ya me adelanté al futuiro y estoy seguro de que esta pregunta la vamos a contestar en cuatro años y pico, o sea al final de la coalición. Esperemos, vamos a ver. Si cada uno cumple con sus compromisos, con lo que suscribimos y firmamos, creo que hay una madurez y una responsabilidad muy importante de todos los miembros de la coalición”, afirmó Lacalle Pou.