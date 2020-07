La “grieta” irrumpió en el Parlamento uruguayo Una de las expresiones que estuvo en el debate de la Rendición de Cuentas en el Senado fue la de “la grieta”, importada desde Argentina.

Actualizado: 23 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

El senador que manejó este concepto, popularizado en Argentina para definir la división entre kirchneristas y macristas, fue Sebastián Da Silva. El legislador acusó al presidente del Frente Amplio, Javier Mirando, como responsable.

“Es realmente indignante la falta de autocrítica” en el Frente Amplio, opinó Da Silva. “Si no se dice nada y se piensa que el resto del sistema político y la ciudadanía que los condenó, no se dan cuenta es la grita con la que algunos se asustan. El principal cavador de la grieta en este país es este hombre que le bajaron el sueldo, el doctor Miranda, el presidente del Frente Amplio. Un día sí y otro también va cavando y cavando y cavando la grieta. Nos venimos a asustar ahora. Es así. Nosotros estamos de un lado, del lado de la autocrítica, de tratar de hacer las cosas bien, de hacernos cargo. Y del otro lado están los que no se hacen cargo”, afirmó.

La senadora frenteamplista Liliam Kechichián fue la que respondió.

“Quiero decir que el doctor Javier Miranda tuvo a su padre 40 años desaparecido. Vio morir a su hermano y a su madre sin saber la verdad y jamás difundió el odio ni la grieta en este país. Supo tener una paciencia democrática, una conciencia democrática y una voluntad para dialogar con todo el mundo que ojalá tuviéramos todos siempre en esas circunstancias”, afirmó.