Cambios en la inclusión financiera y ley antilavado: “prohibir lo menos posible” Jorge Chediak, nuevo secretario nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, apoyó los cambios financieros incluidos en la Ley de Urgente Consideración.

Actualizado: 24 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

La Ley de Urgente Consideración modificó disposiciones de la ley de inclusión financiera y de la ley de lavado de activos.

En el caso de la inclusión financiara se elevó el mínimo de una operación para que pueda realizar con dinero en efectivo, de 4.000 a 100.000 dólares.

En el caso del lavado de activos estableció que los operadores no financieros (escribanos, abogados, inmobiliarias, etc.) podrán apelar a la debida diligencia simplicada cuando los fondos de una operación pasen por el sistema financiero. Esto es que solo deberán identificar quiénes hacen la operación pero no el origen de los fondos. Se asume que este controlo ya se hizo en el sistema financiero.

Entrevistado en No toquen nada, Chediak dijo que estos cambios se basan en “una concepción que va en el sentido de la libertad, de prohibir la menor cantidad de actividades que sea posible y compatible con la vida en sociedad”.

“Tanto la modificación de la ley de inclusión financiera como la pequeña modificación de la ley de lavado de activos, tienden a facilitar y racionalizar determinadas operaciones. Facilitar en el sentido de quitarles algunas complejidades que resultan innecesarias”, agregó.