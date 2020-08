La “guerra del centavo” en el transporte de Montevideo Si bien tiene una intensidad “moderada”, en Montevideo también se da la denominada “guerra del centavo” en la que las unidades intentan “robarse” pasajeros, afectando la frecuencia de servicios.

Actualizado: 10 de agosto de 2020 — Por: Redacción 180

“En Montevideo tenemos una guerra por el centavo de una intensidad moderada porque hay una regulación, los ómnibus no van por donde quieren, hay que cumplir determinados recorridos. No es como en Lima donde cada uno va por donde se le antoja, por decir algo”, dijo el director de Transporte de Montevideo, Gonzalo Márquez, en No toquen nada.

Esa guerra de “intensidad moderada” se da en los corredores compartidos de Montevideo. Según Márquez, “los ómnibus se van pasando los unos a los otros y es muy difícil coordinar servicios”.

“Desde el punto de vista del pasajero puede percibir que en una parada determinada le llegan dos ómnibus cercanos y luego se produce un claro cuando lo óptimo sería que la frecuencia fuera distribuida en forma homogénea”, agregó.

Según Márquez, un ejemplo concreto que le han mostrado a las empresas es el caso de Avenida Luis Batlle Berres, donde el 127 de Cutcsa compite con la línea local de Coetc con destino a Paso Molino. “Se va produciendo esa especie de competencia generando un problema para el pasajero que de repente ve pasar dos ómnibus juntos y después se separa”, dijo Márquez.