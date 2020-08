“¿Qué pasa con los viejos que no nos permiten hacer actividades?” Águeda Restaino, de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, reclamó que se abran actividades para las quienes están en ese tramo etario de la población.

Actualizado: 12 de agosto de 2020 — Por: Redacción 180

En el marco del lanzamiento de “Te encuentro”, una propuesta para leer cuentos por teléfono a personas de más de 70 años, Restaíno reclamó en No toquen nada que los adultos mayores no tengan propuestas mientras todas las otras actividades se están reabriendo.

“No podés salir porque no te abren un salón en el que actuabas, no te podés juntar aunque tomes las precauciones. Se abrieron los casinos, el fútbol, las escuelas, ¿qué pasa con los viejos que no nos permiten hacer un taller de teatro? Ese es el problema”, afirmó.

“Se dice ‘nueva normalidad’, pero para nosotros es como que nos dijeran que nos quedemos adentro, que somos viejos, que no podemos hacer más nada. Y va contra el principio de envejecimiento activo”, reclamó.

“Te encuentro” es un proyecto de narración oral telefónica destinado a personas mayores de 70 años y disminuir el distanciamiento social a través de llamadas telefónicas. Así se realiza la lectura de cuentos breves que transmiten “mensajes de esperanza, de superación, activismo y refuerzo de vínculos”.

La llamda no dura más de 15 minutos.

Restaino destacó esta propuesta en el marco de que todas las actividades para los adultos mayores están “stand by”.

“Todo lo que nos concierne, Cuidados, Instituto de personas mayores, Plan Ibirapitá… todas esas cosas están en stand by. Estamos en agosto, el cambio se hizo en marzo, vino la pandemia. Todo el mundo dice que hay que esperar, hay que esperar. ¡Pero nosotros somos viejos!”, destacó.