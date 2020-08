Senadores oficialistas dieron media sanción a cambio en residencia fiscal El Senado aprobó con votos del oficialismo el proyecto de ley que modifica el régimen tributario a las personas que accedan a la residencia fiscal.

Actualizado: 19 de agosto de 2020 — Por: Redacción 180

El proyecto, que pasó a la Cámara de Representantes, brinda la posibilidad que las personas que accedan a la residencia fiscal se van favorecidas por una exoneración del 100% Impuesto a la Renta de los No Residentes por 10 años o podrán elegir pagar una tasa de IRPF más baja indefinidamente, de un 7% en lugar de un 12%.

El tema central de la discusión parlamentaria no fue este proyecto de ley en sí, sino los dos decretos que el gobierno emitió en junio y que modifican las condiciones para acceder a la residencia fiscal en Uruguay.

Estos establecen que se suman la opción para acceder a la residencia fiscal 60 días por año de permanencia en el territorio y una inversión en inmuebles superior a 3,5 millones UI, unos 380.000 dólares.

El miembro informante Jorge Gandini dijo que se trataba de un paquete de medidas que tienen por objetivo generar que personas que no residen en Uruguay se establezcan e inviertan en el país.

El senador del Frente Amplio Mario Bergara dijo que no se puede utilizar un mecanismo de residencia fiscal como una herramienta de promoción de inversiones. Bergara afirmó que Uruguay tiene que cuidar su reputación y reivindicó que tener una buena evaluación de la OCDE es importante.

“Nosotros reinvindicamos el hecho de que tener una buena evaluación de la OCDE en esta materia, desde el punto de vista de la reputación para un pequeño como Uruguay, que necesariamente tiene que estar inserto en el mundo, es tan importante como una buena evaluación de los mecanismos de lavado de activos que hace el Grupo de Acción Financiero Internacional. Y es tan importante como el grado de inversión en lo financiero que realizan las calificadoras de riesgo. Son sellos de credibilidad y de reputación que tenemos que cuidar como el oro. Entendemos que este mecanismo puede traernos perjuicios en esta materia”, afirmó.

Gandini le respondió al planteo de Bergara y dijo que existen países miembros de la OCDE que son más flexibles que Uruguay.

“Estar alineados al corazón, al centro del pensamiento financiero puede evitarnos problemas: También es verdad que tenemos que mirar primero nuestros intereses sin irnos de los márgenes que a veces se exigen. Me parece que con Uruguay hay una consideración en este momento por la seriedad de su gobierno, Creo que estamos dentro de los parámetros y no vamos a tener problemas. Deseamos no tenerlos y por eso estamos llevando adelante este proyecto”, afirmó.

El proyecto que venía del Poder Ejecutivo planteaba extender los beneficios de “vacaciones fiscales” también a los residentes que lo eran desde antes de la aprobación de la ley y que ya habían gozado los beneficios de la ley vigente.

Esto se eliminó del proyecto porque, según Gandini, se buscaba que se tuviera un consenso más amplio con la ley, cosa que de todos modos no se logró porque salió sin los votos de la oposición. Desde el Frente Amplio se consideró como “muy positiva” esta modificación.