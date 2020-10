Cabildo gana la pulseada: Mejoramiento de Barrios seguirá en Vivienda Diputados no aprobó el artículo 628 del Presupuesto que establecía el pasaje del Programa de Mejoramiento de Barrios desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a Presidencia de la República. El Partido Nacional se quedó solo con esta intención y tuvo que retirar el artículo.

Actualizado: 16 de octubre de 2020 — Por: Redacción 180

Cabildo Abierto ganó la pulseada política que incluso llevó a Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento Presupuesto, a argumentar a favor del pasaje a Presidencia.

Uno de los principales argumentos que se manejaron en sala fue que a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, este programa pasó a integrar la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, junto al Plan Nacional de Relocalización y el Plan Juntos.

La diputada del Frente Amplio Lucía Etcheverry dijo que el Programa de Mejoramiento de Barrios no se puede mover del Ministerio de Vivienda por un compromiso con el Banco Interamericano de Desarrollo que es quien lo financia.

“El Programa de Mejoramiento de Barrios no es un programa habitacional, es un poco de cada uno. Tiene mucho de infraestructura, tiene mucho de realojo pero hasta un 20%, interviene en mejora habitacional pero tiene un componente muy fuerte desde el punto de vista socioeducativos y sociolaborales. Esa sinergia era lo que generaba la posibilidad de ser más eficiente. Ahí está el problema. Los recursos económicos vienen mayoritariamente del Programa de Mejoramiento de Barrios que no es posible que continúe si el Plan de Realojos no está al lado para financiarle la cantidad de realojo que no puede hacer cumplimiento del compromiso con el Banco Interamericano de Desarrollo”, afirmó Etcheverry que fuera director nacional de Vivienda entre 2010 y 2016.

También argumentó la diputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera.

“El director de la OPP Issac Alfe expresó al comparecer ante la Comisión de Presupuesto que el objetivo es lograr una mejor coordinación entre los gobiernos municipales y las empresas públicas porque hasta ahora el programa no ha tenido una ejecución en buenos términos generales, ya que ha tenido carencias y poca coordinación. Entonces, nosotros pensamos que lo que deberíamos hacer es fortalecerlo, mejorar esa coordinación, darle más impulso y no dudamos de que la señora ministra de Vivienda, la señora Irene Moreira y su equipo de trabajo, le darán la impronta necesaria para cumplir con el mandato legal que posee actualmente. Y si fuera necesario, más atribuciones esta Cámara estoy segura de que se las daría”, señaló.

Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.