El número de asentamientos en debate del Parlamento El informe en mayoría sobre vivienda que se presentó con la firma de los diputados de la coalición multicolor en el tratamiento del Presupuesto sostiene que existen más de 700 asentamientos en el país. Cuando terminó el informe la diputada frenteamplista Cecila Cairo cuestionó esta cifra.

Actualizado: 16 de octubre de 2020 — Por: Redacción 180

No le respondió la diputada del Partido Nacional Virginia Fros, que realizó el informe. El que lo hizo fue el diputado colorado Walter Cervini.

“Yo no creo que nadie tenga la certeza específica, la estadística específica de cuál es el número de asentamientos. Con un número oficial y que sea exacto, no lo he visto. El que tenemos no es actualizado y parte de una base de cálculo que no están fácil de hacer el correlativo con lo que estaba. Coincido que tenemos que trabajar en eso, tenerlos súper bien identificados porque creo que el primer paso es que no se creen más” asentamientos, dijo Cervini.

Cairo volvió a pedir la palabra para responderle a Cervini. “Yo estoy discutiendo que un informe en mayoría plantea que existen 700 asentamientos. El único informe oficial que existe, del INE, que es el organismo que reconocemos todos, ese organismo el año pasado, trabajando con las intendencias, ese informa habla de 609. Pero como en campaña se utilizó otro informe que es el Techo, que tiene algunas carencias que ellos mismos plantean en cuanto a su metodolofgía porque obviamente es una organización civil, no estoy criticando a Techo, hablaba de 656. Ahora, ponen 700. No hay ningún informe que planteé eso. Hay que ser serio cuando planteamos las cifras porque mañana la prensa dice que hay 700 porque lo planteó alguien”, cuestionó.

La discusión se dio sobre cuántos asentamientos hay. El Ministerio dice 700 y Frente Amplio les dice que ni el INE ni Techo tienen estas cifras. Incluso las cifras de Techo y el Ine no son comparables.

El informe de Techo tiene la postura de no realizar comparaciones intertemporales con mediciones anteriores.

En particular menciona el censo de asentamientos de 2011 pero como antecedente para la estimación de hogares y personas en asentamientos pero no como dato con el que se compara.

El número de asentamientos según INE en 2011 era de 589 y según Techo para 2018-19 es de 656 (y el número de personas en asentamientos aumentó de 165 mil a entre 182 y 220 mil entre 2011 a 2018).

Ahora Techo Uruguay informa en su web que considera que 192.000 personas viven en 656 asentamientos. Esa cantidad de personas es una inferencia y no un conteo.