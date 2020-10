Arebeleche presentó 12 auditorias y habló de “desidia” El gobierno presentó las primeras 12 auditorías que realizó en 2020. Los informes fueron publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas. La ministra Azucena Arbeleche dijo que quedan aún varias por realizar, como la del Ministerio de Desarrollo Social y Gas Sayago.

Actualizado: 20 de octubre de 2020 — Por: Redacción 180

Arbeleche dijo que se cumple de esta manera un compromiso electoral. Aclaró que no iba a entrar en detalles de cada auditoría pero señaló que tenía adjetivos fuertes.

“Uso inadecuado de los recursos, desidia en el uso de los fondos públicos, actuar sin tener la normativa vigente, actuar en contra de una normativa vigente. Ustedes fácilmente pueden encontrar estos ejemplos en las 12 actuaciones que tenemos por delante”, afirmó Arbeleche.

La ministra también aludió al “apartamiento de las reglas de la buena administración y sistemas de control débiles que no permiten uso responsable de los recursos”.

Dijo que a partir de ahora comienzan investigaciones administrativas en cada uno de los organismos auditados. Y que se enviará a la Justicia si corresponde.

Los organismos auditados fueron:

la Dirección Nacional de Vivienda, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

la Unidad Centralizada de Adquisiciones y la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, del Ministerio de Economía y Finanzas

la Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

la Oficina de Víctimas de Terrorismo de Estado, del Ministerio de Salud Pública

la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior.

En la conferencia de prensa le pidieron a Arbeleche un estimativo del monto que perdió el Estado. Dijo que no se puede sumar las negligencias y medir pero puso un ejemplo.

“Muchas veces es difícil cuantificar. Si tenemos un resonador como verán en el caso del Hospital Maciel que está lista pero no se puede utilizar y no puedo hacer ningún diagnóstico, es difícil ponerle un precio a eso. Es algo en lo que se gastó un millón de dólares y no se está pudiendo utilizar en el diagnóstico correspondiente”, afirmó.

Lo raro del ejemplo del resonador es que el Maciel no aparece en los 12 informes publicados.