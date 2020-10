Caram: fiscal investiga caso en el que la Jutep vio falta de “probidad y transparencia” El reelecto intendente de Artigas Pablo Caram fue cuestionado por la Junta de la Transparencia y Ética Pública (Jutep) y tiene una causa abierta en la Justicia. No toquen nada habló con el fiscal del caso.

Actualizado: 27 de octubre de 2020 — Por: Redacción 180

A pesar de esto Pablo Caram fue respaldado por el presidente Luis Lacalle Pou y el voto popular le dio cinco años más en la Intendencia que comenzarán ahora en diciembre.

Fue una denuncia de un edil, que inició el trabajo de la Jutep en 2018. En sus conclusiones la Jutep encontró violación a normativa de probidad y transparencia. Además, aunque no era su cometido, encontró violaciones al régimen de contrataciones del Estado y situaciones dudosas.

Se realizaron contratos de obra entre familiares de funcionarios.

Dice Jutep:

La elaboración del informe estuvo condicionada por la falta de respuestas a la solicitud de información del señor intendente. Esa falta de colaboración obligó a la Jutep a disponer de “fuentes alternativas” que dejan la duda de si falta o no información. Dice Jutep textualmente: “Situaciones dudosas”.

Igual se concluye que existió un incremento en la adjudicación de obras a tres empresas entre julio de 2017 y enero de 2020. Se habla de contratos de obras por 146 millones de pesos. La Jutep dice que es importante.

Dos funcionarios de la intendencia tenían relación con una de las empresas y eso no se transparenta tal como exige la norma y la responsabilidad es del jerarca, en este caso el intendente.

Caram hizo licitaciones abreviadas, cuando no correspondía, situación que favoreció a estas empresas.

El caso en fiscalía

El caso fue tomado por el fiscal Raúl Iglesias y está en investigación. Caram ya declaró.

Lo último que pasó es que hace un mes declaró uno de los empresarios que aparece mencionado en la denuncia del edil y el contador de la Intendencia, que es hermano de un empresario involucrado. Se investiga la posibilidad de que exista un delito de conjunción del interés público y el privado.

Según el fiscal, lo positivo para la investigación es que colaboraron los involucrados, se les pidió información de manera informal y la dieron, todos querían declarar.

Caram por ejemplo se presentó sin necesidad de que presentara escrito. Se coordinó con la defensa. Se tutean, él le dice Pablo, se conocen, la intendencia le ha solucionado cosas, tuvo problemas con víctimas para darle un lugar. No son amigos, pero el dice que si tiene que hablar con el intendente lo hace

La denuncia del edil hace referencia a que Caram es el responsable último de la cuestión. Por eso le pareció razonable citarlo. El fiscal le preguntó: “¿usted cuando le llega una licitación ve lo que firma?” Caram dijo: “no no, yo confío en mi equipo”.

¿Conjunción? Uno de los contadores de la empresa es hijo de Caram. Trabaja en un régimen de estudio profesional, no es empleado de la empresa.

El contador de la intendencia participó de algunas licitaciones aparentemente en una comisión de adjudicaciones. Se sugería contratar a una empresa. Dice que cuando estaba su hermano se excusaba. No hay registro. Pero declaró eso. “En Artigas la informalidad es la reina de la cuestión, nadie firma nada. Vas a hacer un trámite a la intendencia y se hace de boca”.

En febrero LLP estuvo en Artigas como presidente electo y respaldó públicamente a Caram.

“Ya he hablado al respecto. Sobre lo que piensa la Jutep no me cabe opinar. Sobre el tema de fondo, es conocido cuál es mi respaldo al intendente Caram”, dijo.