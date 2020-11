Desempleo en su nivel más alto desde 2006 El desempleo llegó a 11% en setiembre, una suba de apenas dos décimas respecto a agosto pero el nivel más alto desde 2006, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Actualizado: 13 de noviembre de 2020 — Por: Redacción 180

La tasa fue menor en Montevideo (9,4%) que en el resto del país (12,1%) y se dio más en mujeres (13%) que entre varones (9,3%).

El guarismo es el más alto desde marzo de 2006, cuando llegó a 11,6%.

No obstante, el informe del INE señala que como desde abril, debido al contexto de emergencia sanitaria, realiza su encuesta de forma telefónica y no presencial, "no son estrictamente comparables" los resultados de estos meses con los obtenidos bajo la metodología anterior.

El informe de setiembre también indica que la tasa de empleo -número de personas con trabajo en relación a la cantidad de personas en edad de trabajar- creció, llegando a 54,1% contra 53,6% en agosto.

Otro indicador, incorporado en el contexto de pandemia, es la incidencia del teletrabajo efectivo.

En setiembre, un 7,5% de los ocupados declaró haber trabajado a distancia en la semana anterior. Esta cifra ha ido bajando mes a mes desde abril, cuando un 19,3% dijo haber recurrido al teletrabajo.