Lacalle: “estamos en una emergencia por falta de precipitaciones” El presidente Luis Lacalle Pou habló este martes de la falta de lluvia y aunque dijo no querer anticiparse, selñaló que hay “una emergencia por falta de precipitaciones”.

Actualizado: 18 de noviembre de 2020 — Por: Redacción 180

“Los elementos que manejamos, y no me quiero anticipar, hablan de que estamos ya no en la antesala sino en una emergencia por falta de precipitaciones”, dijo el presidente.

Esto se da en un contexto de mejores precios para los cultivos que deben sembrarse en estas semanas.

“Increíblemente fíjense que estamos con buenos precios de los cultivos que se están por sembrar, lo que puede de alguna manera frenar el cultivo es la necesidad de más lluvia. Hoy es complejo y vamos a terminar el año con falta de agua. Veremos si en estas semanas cae un agua para que haga que algunos productores que están por tomar una decisión, sea positiva porque entre otras cosas estamos con un precio sensiblemente mayor que el año pasado”, afirmó Lacalle Pou.