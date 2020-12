Comisión de la ONU reconoce valor medicinal del cannabis Diego Olivera, exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, explicó qué significa que la Comisión de Estupefacientes de la ONU haya eliminado al cannabis y sus resinas de la lista que además de considerar droga a una sustancia no le reconoce valor medicinal.

02 de diciembre de 2020

Este miércoles, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas adoptó la recomendación 5.1 de la Organización Mundial de la Salud que implica la eliminación del cannabis y sus resinas de la lista 4 de la Convención de Drogas de 1961.

Olivera explicó en No toquen nada que la convención del 61 es la pieza clave del armado de la estructura de prohibición de drogas a nivel internacional. Y es la estructura a partir de la cual se crearon las leyes para el control de las drogas. La lista 4 no solamente establece qué sustancias son peligrosos sino que no les reconocen valor terapéutico.

Esto había ido siendo perforado por decisiones de los estados nacionales que fueron reconociendo el valor medicinal del cannabis.

“A partir de hoy rige para el esquema internacional de los intercambios comerciales el reconocimiento de los usos medicinales de la flor de cannabis y sus extractos”, dijo Olivera.

“¿Por qué no pensar que los bancos norteamericanos por fin comiencen a reconocer la producción de medicamentos y productos terapéuticos con cannabis como una actividad completamente legal y dejen de perseguir a sus clientes que trabajan con ellos? A nadie se le ocurre que un banco persiga a un laboratorio que trabaja con morfina. Debería pasar algo similar con el cannabis, dado que quedan con el mismo estatus regulatorio”, explicó.