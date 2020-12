“Quien diga 'es obvio que hay que hacer tal cosa', peca de inocencia o peca de soberbia” La epidemióloga Lucía Alonso dijo que Uruguay está ante “un crecimiento exponencial” de la epidemia del covid-19 que quebró la tendencia que venía presentando el país.

Actualizado: 14 de diciembre de 2020 — Por: Redacción 180

“Uruguay está expresando un crecimiento exponencial, presentó un quiebre en su tendencia a partir de fines de octubre. Y a partir de allí un crecimiento que no estaba dentro del comprotamiento previo, rompía el comportamiento previo. Va de la mano del comportamiento de la región, porque Uruguay está obviamente inserto en un continente”, dijo Alonso en No toquen nada.

La especialista dijo que en la mayoría de los países de las Américas se está dando un empeoramiento de la situación de la enfermedad o una aceleración en la transmisión.

Alonso consideró que pese a la experiencia desarrollada en este año en el que el mundo ha estado enfrentando al covid-19, “seguimos viviendo un fenómeno complejo, tremendamente intrincado y difícil de desatar para cosas que tenemos que entender y aún no entendemos”.

“Es complejo en el mundo, es complejo en Uruguay y nos agarra en este contexto particular de diciembre con mucha preocupación porque ningún epidemiólogo quiere ver una curva con crecimiento exponencial. Eso llama a activar todas las alertas, cuando mayor sea el grado de alerta, mayor tiene que ser la profundidad del análisis y la mesura de qué estamos analizando e intrepretando de esos datos”, advirtió.

Respecto a esa mesura con la que se debe realizar el análisis de la situación, Capurro consideró que sigue apareciendo la dicotomía entre salud y economía.

“Es un poco el resultado de la polarización que vivimos entre pensar que es posible tomar medidas drásticas sin dañar otros fenómenos sociales. Estoy hablando del acceso a la seguridad social, a la seguridad alimentaria, a los servicios básicos de salud, la atención a la primera infancia, a las mujeres embarazadas. Por lo tanto volvemos a foja cero en cuanto a qué tan complejo es esto y qué tan peligroso es polarizar la discusión en términos de verdades absolutas. Quien levante la mano hoy para decir 'es obvio que hay que hacer tal cosa', peca de inocencia o peca de soberbia. No estamos en condiciones de tener una respuesta inequívoca de lo que hay que hacer”, afirmó.

La doctora también instó a mantener la calma, no entrar en pánico. Contó que ha recibido mensajes de vecinos y conocidos “al borde de las lágrimas” por el temor a la muerte de ellos o sus familias.

“Es lógico que estén asustados, están recibiendo un bombardeo de información enorme y es dificil de interpretar. Está bien tener miedo, lo que no está bien es entrar en pánico por esta situación y no saber para dónde salir corriendo. Hay que calmarse, escuchar los mensajes oficiales de recomendación, abstenerse un poco de las redes sociales que en este momento son más tóxicas que positivas”, sugirió.

“No se está terminando el mundo, estamos viviendo un problema de salud pública, no es una guerra, no es un partido de fútbol, nadia gana, nadie pierde, reflexionemos un poco sobre eso y mantengamos al calma. Con la mente infundida de pánico no podemos tomar buenas decisiones”, agregó.

Alonso reclamó dejar de lado etiquetas como “negagocista” o “alarmismo” porque no contribuyen al abordaje de la situación y a su comprensión.

“La soberbia de pensar que uno tiene la solución también está detrás de los problemas que hemos tenido, de la confrontación, del etiquetado de negacionismo, alarmismo. Nada de eso contribuye. Cuando hay un problema de salud pública, no importa cuál sea, todos tenemos que estar juntos y la academia tiene que estar a la altura de eso. Con humildad, escuchando a los que hay que escuchar y llegando a consensos. Esto no tiene colores, no hay bandos, tenemos que encontrar una solución que dañe al menor número de personas, que proteja a la mayor cantidad de personas de la mayor cantidad de daños posibles, covid o no covid”, afirmó.