El día que Cabildo Abierto provocó una “derrota parlamentaria” al oficialismo Este martes Cabildo Abierto unió fuerza con el Frente Amplio y quebró la coalición para votar una ley de “suelos de prioridad forestal” que limita la cantidad de tierra donde se puede plantar para forestación.

Actualizado: 16 de diciembre de 2020 — Por: Redacción 180

En el debate, diputados de Cabildo Abierto criticaron a los del Partido Nacional y del Partido Colorado por haberse callado cuando se dio la expansión forestal. Desde los colorados se calificó de antidemocráticos a los cabildantes y pidieron el veto al presidente Luis Lacalle Pou. Los blancos dijeron que Cabildo Abierto era poco serio.

El colorado Ope Pasquet resumió el resultado de la jornada diciendo que “un partido integrante de la coalición de gobierno suma sus votos a los de la oposición para inflingirle al gobierno de coalición lo que evidentemente será hoy una derrota parlamentaria. Esperamos que se revierta en el Senado pero hoy por hoy los hechos son los que señalamos. No los calificamos. Sí los lamentamos”, afirmó.

La ley prohíbe la plantación de bosques en suelos que no son de prioridad forestal. Estos son determinados por la ley forestal de 1987 como los que no sirven para cualquier otro tipo de explotación y los que determine el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por razones de utilidad pública.

Además, pone un tope de suelos forestados respecto al total de hectáreas en Uruguay: el 10%, aproximadamente 1,5 millón de hectáreas.

Tiempos y procesos

El primer proyecto del diputado de Cabildo Abierto Rafaél Menéndez fue presentado en mayo de este año. Se empezó a discutir en julio y concurrieron a sala el MGAP, la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, la Cámara de Industrias Procesadoras de la Madera y la Director Nacional de Ordenamiento Territorial.

Pero ese proyecto era bastante distinto al que se terminó votando ayer. El anterior limitaba por índice de productividad de la tierra (índice CONEAT) y en el que se votó este martes la limitación es a todos los suelos que no sean de prioridad forestal. Este proyecto se presentó el mes pasado.

Las críticas a Cabildo Abierto no fueron solo por quebrar la coalición. El diputado Felipe Scipanni también se refirió a la forma en que elaboraron el proyecto. Criticó que no se escuchó al Ministerio de Ambiente. “Yo como integrante del oficialismo me siento menoscabado en mi rol como legislador porque una bancada que integra el gobierno no ha tenido al delicadeza de convocar a los ministros del Poder Ejecutivo que integra”, cuestionó.

El diputado por Tacuarembó de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, defendió el proceso que tuvo el proyecto. Dijo que el proyecto se presentó en mayo y que se recibió a todos los implicados en el sector forestal. “En base a eso se fue recabando cuáles eran las problemáticas del sector. El proyecto que se ha presentado no es sustancialmente distinto al que se va a presentar hoy. No lo es. Yo entiendo los tiempos parlamentarios pero desde el año 87, hace 33 años, este proyecto no se trataba y se ha forestado en promedio cien hectáreas nuevas todos los días”, afirmó.

El diputado del Frente Amplio Alfredo Fratti defendió el proyecto. “No estamos inventando nada. Lo que estamos diciendo es que si como país, como sociedad, nos dimos un ordenamiento determinado, pues respetemoslo. Si no hay que tener el coraje de cambiar y decir que se puede forestar en cualquier lado”, afirmó.

El diputado blanco Rodrigo Goñi dijo que el proceso es poco serio. “El Parlamento pierde credibilidad, no es apurando que el Parlamento gana credibilidad. ¿Por qué se quiso quebrar esta forma que veníamos trabajando en el último minuto de la legislatura? No sé. Cada uno se hará responsable de por qué lo hace”, señaló.

El diputado Sebastián Sabini del Frente Amplio contestó el tema de los tiempos. “A esta bancada no le pueden pedir tiempo después que nos mandaron un proyecto con más de 500 artículos que tenía 45 leyes, 45 políticas públicas y que tuvimos que recibir en tres o cuatro subgrupos delegaciones por 10 minutos para que pudieran decir algo de esa ley que votamos sobre tablas y con muy poco estudio”, afirmó.

La ley entró hace ocho meses, dijo, tiempo suficiente para que todos los diputados la estudiaran.

El Frente Amplio casi no participó del debate. De hecho solo un par de legisladores del MPP hicieron uso de la palabra. Los idas y vueltas fueron entre los legisladores de Cabildo Abierto y los del resto de la coalición. Si bien los legisladores del Partido Nacional y el Partido Independiente le pedían a los de Cabildo Abierto que reflexionen sobre lo que estaban haciendo, los cruces y las subidas de tono fue con los diputados del Partido Colorado.

Lust vs Pasquet

El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust dio los fundamentos de la ley y acusó a blancos y colorados de no decir nada.

“La expansión lleva a una mayor concentración y extranjerización de la tierra. Desde el año 2000 se vendió el 42% de la tierra productiva del país. ¡42% y no vi a nadie acá levantar la mano! Los diputados que vienen repitiendo, ¿en algún momento dijeron que estábamos vendiendo el 42% de explotación productiva? Nadie dijo nada. ¿Y qué van a decir si están las forestales atrás?”, cuestionó.

Lust dijo que en 2018, seis grupos extranjeros poseían 920.000 hectáreas: 255.000 tiene UPM y 246.000 Montes del Plata.

“¿Dónde estaban ustedes diciendo que eso no puede ser? No me vengan con el productor de tres hectáreas de Tambores, que nunca lo defendieron”, criticó.

Pasquet respondió estas acusaciones. “Yo advierto en su palabra y en su tono un desprecio general por la actividad política, característica de quienes hablan con desprecio en general de los sistemas democráticos. 'Todos los partidos están llenos de corruptos', ha hablado de quienes 'tranzan y entregan el interés nacional con las empresas extranjeras'. O sea que si no fuera por el señor diputado Lust y algunos de los que lo acompañan todo el país estaría entregado a las multinacionales. Es una definición de una mentalidad profundamente antidemocrática”, afirmó.

Y hubo respuesta de Lust. “Rechazo absolutamente que el diputado Pasquet me trate de antidemocrático. Yo estoy acá gracias a la democracia. Que yo sepa los votos de él no son mejores que los míos. Además le digo al diputado Pasquet que yo saqué una lista propia, o sea que los votos que tuve fueron míos, me votaron con nombre y apellido. No acepto que me digan que tengo una mentalidad totalitaria. Porque el que dice eso no solo se equivoca sino que es un atrevido. Algunos de los que me acusan vienen de partidos que han dado golpes de Estado”, afirmó.

A partir de esa acusación se pasó a un cuarto intermedio convocado por el presidente de la Cámara. Tras ese partido Lust pidió disculpas “por una reacción más emocional que racional”.

Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.