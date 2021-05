Tenencia de animales: hacer las cosas bien para evitar “soluciones crueles” El director ejecutivo del Instituto de Bienestar Animal, Gastón Cossia, afirmó que la sociedad uruguaya no ha entendido la importancia de respetar las normas sobre la tenencia de animales.

Actualizado: 17 de mayo de 2021 — Por: Redacción 180

En una entrevista en No toquen nada, Cossia habló de sus planes para implementar 100.000 castraciones gratuitas e implantar 250.000 microchips para identificar a los animales de compañía.

“Tenemos que tener un mensaje claro. Hoy un animal de compañía para llevar una vida saludable, una convivencia armoniosa, debe estar esterilizado. Eso es una máxima que en el mundo los veterinarios que nos dedicamos a los animales de compañía, compartimos. No hay duda”, dijo.

Sin embargo, advirtió que en el país “hay una gran carencia de educación en covivencia con los animales”.

Cossia consideró que las normativas en Uruguay respecto a los perros potencialmente peligrosos son muy rigurosas, incluso alcanzando a responsabilidades penales para los tenedores de animales que lesionen a terceros. De todos modos, no hay recursos para la fiscalización del cumplimiento de esa normativa.

“No nos damos cuenta de que si hubiésemos tratado de ejercer un contralor mayor podríamos haber evitado algunas de estas cosas. Nosotros tenemos un sistema muy débil de respuesta para esto que no es culpa ni de la Cotryba anterior ni de este INBA. No hemos entendido como sociedad la importancia que tiene esto y no se le han asignado los recursos desde hace múchísimos años”, afirmó.

Cossia consideró que si se fracasa con estas políticas luego otros pueden venir con medidas más crueles.

“Esta es nuestra oportunidad para hacer las cosas bien. Si nosotros no ordenamos esto, si no logramos trabajar sobre la esterilización, la identificación, el realojo, favorecer la adopción... si no logramos esto ahora que hay recursos, que va a haber una política pública, modesta pero la va a haber, detrás de nosotros vendrán los que tratarán de imponer las soluciones crueles, no éticas, de eliminar la población canina con otro tipo de medidas como la eutansia, las perreras”, señaló.