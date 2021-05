La marcha como “un símbolo de libertad” En un nuevo 20 de Mayo y la Marcha del Silencio, que este año vuelve a ser virtual por la pandemia, Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos habló de la conciencia que tienen de este día las nuevas generaciones y de la multiplicidad de formas de decir “Presente”.

Actualizado: 20 de mayo de 2021 — Por: Redacción 180

“Hay mayor conciencia. Cuando se iniciaron las marchas éramos muchos para los que veníamos de antes pero no fue más que una cuadra y media de personas en 18 de Julio. En el interior no se hablaba del tema. Pasaron muchos años y cuando se incorporan las nuevas generaciones masivamente tiene que ver con que son jóvenes que nacieron en democracia, que no pueden entender la impunidad y la marcha es lo que respalda esta demanda. Este tema nos une, es bueno manifestarlo desde las casas, diciendo el 'Presente'. Los colectivos, las cooperativas, están haciendo actividades más de conocimiento, de transmisión, de llenar de margaritas, de poner por qué están con la verdad, por qué queremos encontrar los desaparecidos y también como un símbolo de libertad”, afirmó Zaffaroni.

Familiares ha invitado a colocar en cada hogar, espacio, lugar de trabajo, distintivos como son la margarita, las fotos de las personas detenidas desaparecidas, las siluetas, las consignas permanentes de verdad, justicia, memoria y nunca más.

Para visualizar todas las iniciativas, invitan a que las publiquen en sus redes bajo los hashtags #MarchadelSilencio2021, #MarchadelSilencioPresente, #MayoMesdelaMemoria y de esta manera también se estará formando parte de la marcha virtual.

Zaffaroni recordó por qué se marcha.

“Hoy después de tantos años el '¿Dónde están?' incluye todo. Incluye lo que es esa impunidad sostenida de tanto tiempo y la responsabilidad del Estado que no ha cumplido”, afirmó.