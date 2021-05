Violencia obstétrica y pandemia: “el MSP no se está enfocando en sancionar a la instituciones” María Echetto, abogada de la organización Gestar Derechos, afirmó que a más de un año de pandemia muchas instituciones aún no tienen un protocolo para poder cumplir con los derechos de las mujeres embarazadas.

Actualizado: 25 de mayo de 2021 — Por: Redacción 180

Gestar Derechos es una organización que trabaja en temas vinculados al parto humanizado, lactancia y violencia obstétrica, con perspectiva de género. Entre junio y diciembre de 2020 recibió 136 denuncias de violencia obstétrica. Hasta mayo de este año había recibido otras 41 denuncias.

Se trata de denuncias contra los prestadores de salud por violación al derecho de acompañamiento en el parto y acompañamiento en los controles durante el embarazo, la situación particular de las mujeres con Covid 19, la separación de madre-bebé y la prevención de lactancia.

Si bien en Uruguay no hay una ley de acompañamiento durante el embarazo sí está la 19.580, de Violencia hacia las muejeres basada en género. Además, estrictamente no se estaría incumpliendo la ley 17.386 de Acompañamiento a la Mujer en el preparto, parto y nacimiento.

Hay una resolución que el Ministerio de Salud Pública del mes de abril de 2020 que se refiere a la asistencia de la mujer embarazada y el recién nacido en el marco de la pandemia por COVID-19 en la que se recomienda que “la participación de la pareja asintomática en la ecografía obstétrica debe permitirse, asegurando las medidas de protección (distancia y uso de tapabocas)”.

El decreto reglamentario de la ley 19.580 establece que las recomendaciones del MSP en cuanto a la asistencia del embarazo y nacimiento son normas técnicas de aplicación obligatoria para todos los prestadores de salud.

Sin embargo, se denuncia que el MSP considera que estos incumplimientos son “molestias”, no son situaciones de discriminación, ni requieren un trato especial.

“Nosotros seguimos el mecanismo de denunciar ante la Institución Nacional de Derechos Humanos porque esa respuesta claramente no nos complace. Tampoco nos complace la última resolución de la Junasa en la que para acompañar una ecografía pueden llegar a exigirle un PCR negativo 24 horas antes del momento de la ecografía”, dijo Echetto en No toquen nada.

“Entendemos que es un disparate y que lo que se busca es que efectivamente no se llegue a efectivizar ese derecho al acompañamiento. Lo que sostenemos es que el Ministerio no se está enfocando donde debe que es en controlar y poder sancionar a la instituciones que no están cumpliendo”, agregó.

Echetto destacó que todo el estrés que vive la sociedad en general por la pandemia, en el caso de las gestaciones se suma al que naturalmente puede tener una mujer en este proceso.

“A veces dentro de una misma institución son distintos equipos de salud que tienen distintos criterios. Nosotras decimos que pidan un protocolo para este tipo de situaciones y son pocas las instituciones que lo tienen aún hoy, después de un año y pico de la pandemia”, afirmó.

Más allá del número de quejas que han recibido en Gestar derechos, muchas mujeres no llegan a denunciar y prefieren terminar el proceso sin ese desgaste.

“Es una mujer que está atravesando todo este proceso de gestación, el desgaste físico, mental y anímico que implica, y además tiene que ponerse a pelear cada vez que tiene una ecografía con el portero, con la enfermera, con el médico, tiene que hacer la denuncia, informarse. Es sumamente agotador y muchas nos han dicho que quieren terminar el proceso lo más centradas posible”, afirmó.