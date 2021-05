Un 75% de las trabajadoras en etapa de lactancia no tiene una sala apropiada Tres de cada cuatro mujeres que trabajan y están en etapa de lactancia no cuentan con una sala con ese objetivo en su trabajo. Y cuatro de cada cinco que estudia dijo que no contaba con salas en su centro de estudios.

Actualizado: 27 de mayo de 2021 — Por: Redacción 180

Adhoc ©Javier Calvelo