Reclaman “paquete de medidas muy importante para evitar” muertes maternas por covid Leonel Briozzo, profesor titular de Clínica Ginecotocológica, advirtió que si se consolida la situación de las cinco muertes maternas registradas en mayo producto del covid puede derivar en una situación “sin precedentes” en Uruguay. Es “fundamental” vacunar a las embarazadas contra el covid y la gripe, reiteró.

Actualizado: 03 de junio de 2021 — Por: Redacción 180

Briozzo dijo en No toquen nada que ante lo sucedido en mayo “hay que preparar un paquete de medidas muy importantes para evitar que esta situación se consolide: la situación de la infección y la crisis en el impacto en el proceso reproductivo”.

Para el profesional, la situación recuerda a la generada con la crisis económica y social de 2001 que provocó un “aumento inusitado” de los abortos en condiciones de riesgo. Ese año hubo cinco muertes maternas.

En 2009 la epidemia de gripe H1N1 fue responsable de ocho muertes maternas. Pero Briozzo advirtió que esa situación no se instaló sobre una crisis social y económica como en 2001 y ahora.

“En términos cuantitativos el impacto de las cinco muertes (maternas) en mayo no se compara, ojalá que sí, pero no se compara con que haya ocho muertes en el correr de todo el año. Creemos que es extremadamente grave. El otro día me decían que no alarme. No alarmo pero hay que alertar claramente de esto porque si no tomamos medidas ya la situación puede no tener precedentes en Uruguay si se mantiene esta situación”, afirmó.

Vacuna antigripal

Luego de aquella epidemia de 2009, se consolidó en Uruguay la recomendación de vacunar contra la gripe a las embarazadas.

“La recomendación de la vacuna antigripal (en las embarazadas) se consolida mucho después del 2009 con la epidemia que tuvimos de H1N1. Tuvo una mortalidad materna muy grande en el mundo. Era una cepa de ese virus que había aparecido el año anterior, en 2008, y que acá impactó en 2009. Ya sabíamos que tenía un efecto a nivel respiratorio en las embarazadas y se diseñó la campaña a partir de ahí”, recordó Briozzo.

“Creo yo que lo que ocurre es que las dudas persisten a veces en algunos sectores, los profesionales no siempre las recomiendan, se confía en las medidas de aislamiento. Eso baja la prevalencia de la vacunación. Pero ahora esa campaña es fundamental para evitar la suma de dos infecciones que sería algo también extremadamente grave”, agregó.