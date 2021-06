Abuso a la vejez: un día para visibilizar un “maltrato que está naturalizado” Hoy 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Actualizado: 15 de junio de 2021 — Por: Redacción 180

Águeda Restaino, de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, la REDAM, una red de más de 300 organizaciones de personas mayores de todo el país, habló de la naturalización de la violencia.

“Las propias personas mayores creen que es una cosa normal que haya una violencia económica, social. El aislamiento también es violencia, lo que está pasando en estos momentos con nosotros, el no acceso a la atención médica presencial. Es mucha cosa. Además, la invisibilidad de las personas mayores en la sociedad es como un atropello a los derecho, basándose en la vejez como etapa deficitaria de la vida”, explicó.

Algunos datos

Inmayores informó que en el año 2020 ingresaron 233 situaciones nuevas de personas mayores víctimas de algún tipo de maltrato.

La violencia comprende distintos tipos de abuso y maltrato, como el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abuso sexual, el abuso financiero y patrimonial, la explotación laboral, la expulsión de la comunidad, violencia medicamentosa y toda forma de abandono o negligencia.

El psicólogo Robert Pérez, profesor grado 5 de Facultad de Psicología y coordinador del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn), hizo hincapié en que si bien las cifras son importantes la clave está en pensar el tema para entender por qué se dan este tipo de abusos.

“Parte de la dificultad de poder cuantificar esto es porque algunos tipos de violencia están muy naturalizados. Hay un plano de significación social de que la vejez es deterioro, dependencia, que se ha puesto muy de manifiesto en la pandemia y que valida una serie de conductas que uno podría considerar de maltrato y abuso en la vida cotidiana. A veces, esas conductas quedan disfrazadas como que se hicieran para darle lo mejor al otro, no necesariamente con una intención de producir daño pero lo producen. Hay una infantilización, donde uno no sabe si está hablando de una persona o de una mascota. Es terrible esto que estoy diciendo pero hay que ser claro, eso se instala en las relaciones cotidianas y el otro deja de ser una persona, un igual, para ser alguien que depende de uno”, afirmó.

En cuanto a los tramos etarios de las personas mayores que atendió el Servicio de Inmayores el 40% corresponde a personas de 65 a 79 años y 60% a personas de 80 años o más.

El principal tipo de abuso o maltrato detectado por Inmayores es el psicológico (en el 65% de los casos), seguido por abuso patrimonial en el 44%, el maltrato físico se presenta en un 25% y la negligencia en un 20% de los casos.

Águeda Restaino, de la Redam, se refirió al maltrato psicológico y a económico. “El maltrato psicológico creo que es peor que el maltrato físico. 'Andá para allá', 'quedate acá', como si nosotros fuéramos propiedad de alguien. No nos preguntan qué es lo que queremos. Lo que hay mucho es el maltrato financiero, económico. No solamente la familia, hay hogares que le manejan el dinero, y eso es una pérdida de autonomía. Cuando un familiar te saca el uso directo del dinero no solo es por control, para que no tengas problema, sino que es también es un abuso. No te preguntan si querés manejar tu dinero”, dijo.

Vejeces

Un concepto interesante que trae Robert Perez es el de las vejeces; hay muchas formas de ser viejo, y las formas en que se vive la vejez también condiciona los tipos de abusos y maltratos que las personas mayores pueden sufrir.

“No es lo mismo una persona que vive en su casa, en la comunidad, que es autoválida, que tiene una red social donde desarrolla su vida, que tiene una pareja, que aquella que vive sola, que tiene dependencia. No es lo mismo esa persona que la que vive en una instititución, que la que tiene deterioro cognitivo. Hay infinidad de situaciones y de vulnerabilidades. Cuando lo conceptualizás como humillación o maltrato, si vos conceptualizás que alguien te está humillando o maltratando, tenés la herramienta de salida, poder ubicarte en ese lugar, darte cuenta de que ahí hay algo que no está bien. El abuso físico se visualiza, el golpe, pero el psicológico es muy difícil porque está naturalizado”, afirmó.

Para acceder al Servicio de Atención a Personas Mayores en Situación de Abuso y/o Maltrato del Inmayores-Mides se puede solicitar entrevista a través de las vías de contacto y durante el horario de atención.

Contacto:

Dirección: Mercedes 1227 entre Yí y Cuareim.

Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 15.

Teléfono: 2400 03 02 interno 5609 o 5604.

Celular: 098 846 943.

Correo electrónico: accionesinmayores@mides.gub.uy

Con base en un informe de Tania de Tomas, para No toquen nada.