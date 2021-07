La movilidad, el 15% de las muertes y lo que más resonó de la interpelación El momento que más resonó de la interpelación del Frente Amplio a Daniel Salinas y Azucena Arbeleche fue cuando el ministro de Salud dijo que un 15% de las muertes por covid 19 pudo deberse a la no reducción de la movilidad.

Actualizado: 07 de julio de 2021 — Por: Redacción 180

La movilidad fue el principal problema que identificó el senador interpelante, Daniel Olesker, como variable para evitar muertes, otro concepto que se discutió en el Parlamento.

Para argumentar el vínculo entre la movilidad y la cantidad de casos, Olesker citó un reporte del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (Guiad).

“Dice que el Índice Google de reducción de movilidad refleja la puesta en marcha de medidas de refuerzo del distanciamiento social y tiene un alto nivel de correlación con los casos. Cuando el índice de movilidad sube, los casos suben. Cuando el índice de movilidad baja, los casos bajan. 'Es claro entonces, dice el informe del Guiad, el informe de la ciencia, que para controlar el crecimiento sostenido de los contagios, solo resulta efectiva la estrategia de restringir la movilidad. Es más efectiva cuanto más corta sea, cuanto más concentrada en el tiempo y cuanto antes empiece en el pico de la ola'”, citó el senador.

Olesker citó el penúltimo informe del Guiad, que es un grupo de científicos que funcionó paralelo al Grupo Asesor Cientifico Honarario (GACH), con algunos integrantes en común. Citó el informe 11 de febrero. Luego hubo otro, el 12, en mayo.

Los autores de ese informe son Álvaro Cabana (del Centro de Investigación Básica en Psicología e Instituto de Fundamentos y Métodos, Facultad de Psicología, Universidad de la República), Lorena Etcheverry (de Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República), Daniel Herrera (Laboratorio de Neurociencias, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de laRepública), María Inés Fariello, Paola Bermolen y Marcelo Fiori (del Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia, Facultad de Ingeniería,Universidad de la República).

El informe es de febrero de 2021 y usa el índice de Harvard (al mismo tiempo el GACH hizo un informe donde tomó la escala de TC de la OMS), y datos de Google. La movilidad reportada por Google se encuentra en “relación directa” con las medidas gubernamentales: a mayores niveles de medidas restrictivas, más se reduce la movilidad y hacen observaciones sobre el tiempo que debe durar esa restricción de la movilidad.

Olesker planteó la interrogante de qué hubiera sucedido con una restricción de la movilidad.

“Si en abril hubiera existido una política fuerte, estricta, de reducción de la movilidad, nuestro cálculo es que se hubiera evitado en el orden de las 3.000 muertes. La mitad de las personas que fallecieron, sin contar las muertes tratables, por ejemplo el hogar de Fray Bentos, sin contar las embarazadas. Esto solamente cuenta aquellas personas contagiadas por la no toma en consideración de la reducción de la movilidad”, afirmó.

El principal factor que incidió sobre la mortalidad, según Olseker, fue el día de la madre, que provocó, según sus cálculos, casi 2.000 muertes.

“Un ejemplo sencillo, que hace efecto de un momento, el 5 de mayo, el Día de la Madre. Esto es los contagios y las muertes, antes y después. A partir de esta metodología hicimos lo mismo si hubiera habido una reducción de la movilidad y no hubiera habido una decisión absolutamente ilógica, irracional, que no entra en ninguna lógica de política pública, que postergó el Día de la Madre cuando había 15 casos (en 2020) y se mantuvo (este año). El Índice de Movilidad de Google se despega en ese momento. Si hubiéramos tomado medidas de restricción habría habido 810. O sea que solo pos Día de la Madre se hubieran evitado 1.900 fallecidos”, afirmó.

Olesker aclaró que lo suyo, ese cálculo, no era una insinuación sino que era contundente.

“Yo creo que hay una correlación muy fuerte entre reducción de la movilidad y contagios. Uruguay estuvo en el primer lugar de fallecimientos por millón de habitantes en el mes de mayo: 478. Estuvo en el primer lugar, 951, si acumulamos abril y mayo. Y estuvo en el primer lugar si acumulamos todo el primer semestre enero – junio: 1558, 38 arriba que Brasil y el doble que Chile. Esto es lo que nosotros estamos planteando. El ministro en algún momento puso cautela sobre la situación en la que estamos, en la que hemos mejorado por suerte, lo hemos dicho muchas veces y por las dudas lo volvemos a decir, pero todavía estamos en una etapa relativamente importante de fallecimientos. Estamos a tiempo todavía de tomar medidas para actuar sobre eso”, dijo.

Respuesta Salinas

¿Cuánto pesa la movilidad para Salinas?

El ministro dijo que “sí se reconoce que hay una correlación directa entre movilidad y contagios. Hay un cierta correlación pero no es la única en virtud de que hay que tener presente que también hay medidas preventivas y vacunación. Si la persona adoptan medidas preventivas es muy conocido que el nivel de contagios se reduce sustantivamente. El segundo factor es la vacunación que no impide la transmisión del virus pero que la reduce sustancialmente. Entonces la movilidad pasa a tener un peso explicativo muy alto si es que no hay avances en las otras dos variables”, dijo.

Salinas dijo que tenía un preprint, un informe científico no arbitrado aún por pares. Y lo citó de una forma entreverada: con vacunas, P1 y movilidad. No habló de autores, no dijo de qué se trataba, sólo citó un preprint “de datos que se van a dar más adelante”.

En base a ese preprint habló del impacto de la movilidad en la reducción de muertes.

“Sin tener en cuenta la vacunación, la restricción de la movilidad hubiera influido en un 15% en la reducción de la mortalidad pero la instroducción de la variante P1 influyó en un 85%. Estos son datos científicos que tengo, son de un preprint que se van a dar más adelante”, afirmó.

La oposición dijo que con esto Salinas estaba reconociendo la incidencia de la movilidad. Después de madrugada, Salinas trató de explicar lo que quiso decir.

“En cuanto al tema de los fallecimientos y el modelo matemático del que hice expresión, es un modelo que se desarrolló entre el 22 de abril y el 23 de mayo en personas no vacunaadas, porque la vacunación descendió abruptamente la incidencia, y entonces concluye eso que se acaba de decir. Lo que se hablaba era de que el 85% era biológico y el 15% podría estar vinculado a la movilidad. Pero de ese exceso que equivalía al entorno de 106 personas. En ese mismo estudio está dicho así de esa manera. Entonces, 106 las que se pudieron evitar”, dijo.

El ministro dijo que es erróneo usar una sola variable para explicar un fenómeno complejo y biológico.

