Marihuana legal: ampliar los dispensarios, descentralizar la producción y habilitar venta a turistas Para Diego Olivera, exsecretario nacional de Drogas, se deberían habilitar otros dispensarios de marihuana, además de las farmacias, y descentralizar la producción aprovechando la experiencias de algunos clubes cannábicos.

Actualizado: 26 de julio de 2021 — Por: Redacción 180

Hace ocho años, Uruguay se transformó en el primer país en regular el mercado de cannabis a nivel nacional. La ley se aprobó en 2013 y Olivera estuvo el frente de la Secretaria Nacional de Drogas entre 2016 y 2020.

En una entrevista con No toquen nada, Olivera señaló que en estos años se ha creado “una cultura legal y trabajo en Uruguay” en este sector. Lamentó que no exista un estudio del impacto económico que ha tenido la normativa pero dijo que “uno puede concluir seriamente que esa economía va deplazando a la otra”.

Olivera estimó que un tercio de quienes consumen marihuana se abastecen en el mercado legal. Los otros dos tercios se dividen entre quienes aún compran en bocas, a traficantes, y quienes utilizan mecanismos previstos en la ley, como el autocultivo, pero sin registrarse.

De los que aún compran en bocas, un 10% compra prensado y el resto compra cogollos, afirmó.

Olivera dijo que es necesario ampliar los dispensarios, descentralizar la producción y habilitar alguna forma de comercialización a turistas.

“Creo que es necesario no sacar a las farmacias pero sí habilitar otro tipo de dispensarios, bajo regulación. No que puedan salir a hacer cartelería, marketing ni promoción, está muy bien que eso no se pueda hacer. Que otras tiendas puedan comercializar cannabis así como en otros países podemos ver las licorerías o los estancos de tabaco que son lugares donde ese producto se vende con mucho control”, dijo.

Además, “hay que descentralizar la producción. Esta historia de tener unas pocas empresas produciendo licencias muy grandes, en un único predio en un punto del país, era razonable cuando esto había que tenerlo controlado, físicamente y desde el punto de vista de la seguridad, pero hoy hay que aprovechar el acumulado que por ejemplo tienen los clubes y permitirles a los que quieran pasarse a escalas más grandes de 200 o 300 kilos por año distribuidos en el país. Y claramente el uso y la comercialización a turistas en forma controlada y con criterios, es algo que se debería implementar”, agregó.